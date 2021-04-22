У Кремлі заявили, що Путіну доповіли про ініціативу Зеленського зустрітися на Донбасі.

Київ не отримував відповіді Москви на пропозицію президента України Володимира Зеленського зустрітися з російським колегою Володимиром Путіним на Донбасі.

Читайте такожПутіну доповіли про пропозицію Зеленського зустрітися на ДонбасіПро це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба в інтерв'ю агентству Reuters, передає ТСН.

Перед цим у Кремлі заявляли, що для зустрічі Путіна із Зеленським мають бути передумови.

Зеленський запропонував Путіну зустрітися

У відеозверненні ввечері 20 квітня президент України Володимир Зеленський запропонував президенту Росії Володимиру Путіну провести переговори на Донбасі.

Реакція Росії

Заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ РФ Володимир Джабаров, коментуючи пропозицію Зеленського зустрітися з Путіним на Донбасі, заявив, що така ініціатива не має ніякого сенсу.

Тим часом, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Путіну доповіли про пропозицію Зеленського про зустріч на Донбасі. При цьому він припустив, що Путін міг не ознайомитися з відеозверненням через підготовку до послання до Федеральних зборів, яке пройшло 21 квітня.

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Автор: Ірина Погоріла