Президент додав, що український прапор повернеться всюди, де він має бути по праву.

Президент України Володимир Зеленський обіцяє звільнення з-під окупації Херсона, Нової Каховки, Мелітополя, Бердянська та інших міст.

Про це глава держави заявив під час вечірнього відеозвернення.

"Звичайно, попереду ще дуже багато роботи. Окупанти ще досі на нашій землі і досі не визнають очевидного провалу своєї так званої операції. Ще потрібно воювати і направляти всі сили, щоб вигнати окупантів. Ми це зробимо. Україна буде вільною. Будуть звільнені і Херсон, і Нова Каховка, Мелітополь, Бердянськ, Дніпрорудне і всі, всі інші тимчасово окуповані міста і громади, в яких окупанти зображають із себе ніби-то господарів", - наголосив Зеленський.

Президент додав, що український прапор повернеться всюди, де він має бути по праву.

"Повернеться разом із нормальним життям, яке Росія просто не здатна забезпечити навіть на своїй власній території", - наголосив Зеленський.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Маріуполі та передмісті в будинки городян, які через бойові дії виїхали з окупованої території, вже заселяють невідомих людей. "Дозвіл" видає так звана селищна рада.

Раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповідав, що росіяни у блокадному Маріуполі продовжують виносити з вцілілих квартир майно, яке залишили цивільні мешканці. Передусім крадуть побутову техніку, яку вивозять до Росії.

При цьому на тимчасово окупованій території Запорізької області російські загарбники проводять "розвідку" аби заселити своїх людей в залишені їхніми власниками квартири.

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