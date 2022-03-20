Деякі питання необхідно обговорювати на рівні глав держав, впевнений турецький міністр.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив про зближення позицій з критичних питань на переговорах Росії та України. Водночас частину питань потрібно вирішувати на рівні лідерів цих країн, впевнений міністр.

Про це Чавушоглу заявив в інтерв'ю Hurriyet.

"Спостерігається зближення позицій обох сторін з важливих і критичних питань. Зокрема, ми бачимо, що вони майже збігаються за першими чотирма пунктами. Деякі питання треба вирішувати на рівні глав держав", - зазначив Чавушоглу.

На його переконання, якщо сторони не відступлять від нинішніх позицій, то є надія на припинення вогню.

"Є відкриті канали між лідерами. Це тепер відомо", - додав він.

Раніше в Офісі президента говорили, що позиція Російської Федерації на переговорах з Україною пом'якшилася, проте Україна налаштована боротися до кінця своїх сил.

Водночас український гарант Володимир Зеленський вкотре наголосив, що його пріоритети на переговорах абсолютно зрозумілі – це завершення війни, гарантії безпеки, суверенітет, відновлення територіальної цілісності, реальні гарантії для України та реальний захист України.

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