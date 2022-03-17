"Безмежна" дружба Китаю та Росії, схоже, дала тріщину. Хоча КНР дотримується нейтралітету щодо війни в Україні, ізольована економіка Росії не сприяє зміцненню відносин між країнами.
Про це пише CNN.
Тепер, коли економіка Росії зазнала санкцій з усього світу, з’являється дедалі більше доказів того, що бажання та здатність Китаю допомагати своєму північному сусіду можуть бути обмежені.
Китай є торговим партнером Росії №1, однак Пекін не вважає цей ринок основним і найбільш перспективним. КНР має інші економічні пріоритети.
Торгівля між країнами становила лише 2% загального обсягу торгівлі Китаю. Водночас у ЄС та США набагато більші частки.
Впродовж останніх двох тижнів Пекін вжив заходів у чотирьох сферах, щоб дистанціюватися від ізольованої російської економіки.
- Китай не рятує рубль. Юань не торгується повністю вільно, замість цього рухається в межах, встановлених чиновниками Народного банку КНР. Минулого тижня вони подвоїли торговий діапазон рубля, що сприяло швидшому падінню рубля. Жодних послуг Москві щодо курсу рубля Пекін не робить.
- Відмова конвертувати резерви. Це найважливіша допомога, яку Китай міг би надати Росії. РФ має 90 мільярдів доларів у юанях, але Китай не дозволив конвертувати ці гроші в долари або євро. Пекін розуміє репутаційні ризики, тому не наважується на це.
- Заборона експорту запчастин літаків. Китай відмовився відправляти запчастини для літаків в Росію після скасування поставок з Європи та США. РФ намагається домовитися про запчастини з Туреччиною та Індією.
- Заморожування інвестицій в інфраструктуру. На початку березня Азіатський банк інфраструктурних інвестицій у Пекіні "в інтересах банку" вийшов з усіх проектів, пов'язаних з РФ та Білоруссю, "у міру розгортання війни в Україні". Банк заморозив схвалені або запропоновані кредити в розмірі 1,1 мільярда доларів США, спрямовані на покращення автомобільної та залізничної мережі Росії.
Як повідомляє УНІАН, 8 березня Глава Китайської народної республіки Сі Цзіньпін у розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцем заявив, що виступає за переговори між Україною і Російською Федерацією. На думку Сі Цзіньпіна, наразі невідкладна задача полягає у тому, аби запобігти загостренню напруженої ситуації або виходу її з-під контролю.
12 березня видання Financial Times написало, що керівництво РФ попросило Китай надати озброєння та іншу військову допомогу.
За даними видання, у Білому домі занепокоєні, що Пекін може підірвати зусилля країн Заходу, які надають допомогу Україні у війні з РФ.