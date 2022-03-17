З'являється дедалі більше фактів, що свідчать про обмежені бажання та здатність Китаю допомагати Росії.

"Безмежна" дружба Китаю та Росії, схоже, дала тріщину. Хоча КНР дотримується нейтралітету щодо війни в Україні, ізольована економіка Росії не сприяє зміцненню відносин між країнами.

Про це пише CNN.

Тепер, коли економіка Росії зазнала санкцій з усього світу, з’являється дедалі більше доказів того, що бажання та здатність Китаю допомагати своєму північному сусіду можуть бути обмежені.

Китай є торговим партнером Росії №1, однак Пекін не вважає цей ринок основним і найбільш перспективним. КНР має інші економічні пріоритети.

Торгівля між країнами становила лише 2% загального обсягу торгівлі Китаю. Водночас у ЄС та США набагато більші частки.

Впродовж останніх двох тижнів Пекін вжив заходів у чотирьох сферах, щоб дистанціюватися від ізольованої російської економіки.

Китай не рятує рубль. Юань не торгується повністю вільно, замість цього рухається в межах, встановлених чиновниками Народного банку КНР. Минулого тижня вони подвоїли торговий діапазон рубля, що сприяло швидшому падінню рубля. Жодних послуг Москві щодо курсу рубля Пекін не робить.

Юань не торгується повністю вільно, замість цього рухається в межах, встановлених чиновниками Народного банку КНР. Минулого тижня вони подвоїли торговий діапазон рубля, що сприяло швидшому падінню рубля. Жодних послуг Москві щодо курсу рубля Пекін не робить. Відмова конвертувати резерви . Це найважливіша допомога, яку Китай міг би надати Росії. РФ має 90 мільярдів доларів у юанях, але Китай не дозволив конвертувати ці гроші в долари або євро. Пекін розуміє репутаційні ризики, тому не наважується на це.

. Це найважливіша допомога, яку Китай міг би надати Росії. РФ має 90 мільярдів доларів у юанях, але Китай не дозволив конвертувати ці гроші в долари або євро. Пекін розуміє репутаційні ризики, тому не наважується на це. Заборона експорту запчастин літаків. Китай відмовився відправляти запчастини для літаків в Росію після скасування поставок з Європи та США. РФ намагається домовитися про запчастини з Туреччиною та Індією.

Китай відмовився відправляти запчастини для літаків в Росію після скасування поставок з Європи та США. РФ намагається домовитися про запчастини з Туреччиною та Індією. Заморожування інвестицій в інфраструктуру. На початку березня Азіатський банк інфраструктурних інвестицій у Пекіні "в інтересах банку" вийшов з усіх проектів, пов'язаних з РФ та Білоруссю, "у міру розгортання війни в Україні". Банк заморозив схвалені або запропоновані кредити в розмірі 1,1 мільярда доларів США, спрямовані на покращення автомобільної та залізничної мережі Росії.

Як повідомляє УНІАН, 8 березня Глава Китайської народної республіки Сі Цзіньпін у розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцем заявив, що виступає за переговори між Україною і Російською Федерацією. На думку Сі Цзіньпіна, наразі невідкладна задача полягає у тому, аби запобігти загостренню напруженої ситуації або виходу її з-під контролю.

12 березня видання Financial Times написало, що керівництво РФ попросило Китай надати озброєння та іншу військову допомогу.

За даними видання, у Білому домі занепокоєні, що Пекін може підірвати зусилля країн Заходу, які надають допомогу Україні у війні з РФ.

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