Війна в Україні: ексміністр поділився, що вказуватиме на готовність РФ до переговорів

Пристайко зазначив, що Росія знає, що єдиний тиск на нас – військовий й коли цей аргумент вдасться вибити, тоді можна говорити про серйозні переговори.

Колишній міністр закордонних справ України в 2019-2020 роках Вадим Пристайко поділився, що зрозуміє, що Росія почне домовлятися, коли погодиться на припинення вогню. Про це він заявив в інтерв'ю Суспільне.

"Вони дуже майстерно обіграли американську адміністрацію, залишивши для нас цей батіг: постійна війна та постійні обстріли", - зауважив Пристайко.

Колишній очільник МЗС України висловив думку, що Україна дотримувалася правильної тактики, коли висувала вимогу до Росії спочатку припинити війну, а потім сідати за стіл переговорів та вирішувати деталі.

Однак, Пристайко впевнений, що Росія наразі не хоче припинення вогню.

"Вони знають, що єдиний тиск на нас – військовий. І тільки-но нам вдасться цей аргумент вибити, тоді я це назву серйозними переговорами", - сказав дипломат.

Він не виключає, що якщо Росії вдасться зробити великий прорив на фронті не на нашу користь, тоді можуть відбутися екстрені переговори й нашій країні доведеться погодитися на багато речей, які уряд України наразі відкидає.

Пристайко висловив думку, що російський диктатор Володимир Путін намагається поводитися як тиран та абсолютний володар Росії.

"Він намагається так поводитись, залякавши частину суспільства, включно з елітою. Але все це тримається на тому, що диктатор має бути успішним. Тому вони роздувають свої успіхи на фронті", - підкреслив колишній міністр закордонних справ.

Саме тому, заявив Пристайко, захоплення сіл та населених пунктів в Донецькій області очільник Кремля подає як "грандіозну перемогу".

"Йому потрібна перемога, він має показувати переможний поступ. Інакше рано чи пізно, як то кажуть, холодильник почне перемагати телевізор", - додав дипломат.

Мирні переговори: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що президент Чехії Петр Павел вважає, що Україна "дуже багато" зробила для того, щоб рішення щодо завершення війни з РФ було прийнятним. Він додав, що Україні слід піти на низку поступок й вона готова на це піти, якщо в результаті буде досягнуто миру. Водночас, Павел впевнений, що Росія буде відкидати мирний план, поки на неї не буде економічного та політичного тиску. Для цього, на думку президента Чехії, країнам Європи варто спільно працювати з США.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський поділився, що Україна "дуже добре попрацювала" зі США щодо мирних переговорів. Однак, Зеленський зазначив, що Україна та США в деяких питаннях знаходяться не на одному боці. За словами українського лідера, він захищає інтереси своєї країни. Так президент України відреагував на звинувачення Трампа, що нібито Україна затягує процес переговорів. Зеленський додав, що, на його думку, ультиматум не є працюючою моделлю в демократичних відносинах.

