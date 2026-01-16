Є низка болючих поступок, які Україна має зробити: президент Чехії про мирні переговори

Європа має діяти скоординовано з США для тиску на РФ.

Україна зробила "дуже багато" для того, щоб рішення щодо завершення війни з РФ було прийнятним. Про це під час спільного брифінгу з Володимиром Зеленським заявив президент Чехії Петр Павел, передає кореспондент УНІАН.

"Там є низка болючих поступок, які Україна має зробити і готова це зробити за умови, що це призведе до миру. Росія буде відкидати, поки ми не почнемо діяти спільно. Ми маємо тиснути. А цей тиск може бути економічний та політичний. Ми маємо працювати скоординовано разом із США", – сказав Павел.

Мирні переговори: важливі новини

Під час брифінгу президент Володимир Зеленський заявив, що Україна "дуже добре попрацювала" зі США з точки зору мирних переговорів. Водночас він заявив, що Україна і США знаходяться "не на одному боці" в деяких питаннях щодо завершення війни.

Відео дня

Водночас сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що США не хочуть завершувати війну в Україні, винагороджуючи агресора. За його словами, Трамп хоче "гідного та справедливого" завершення війни.

Натомість представники європейського експертного середовища вважають, що попри дипломатичні зусилля наразі немає передумов для остаточного миру. Серед таких умов могли б бути припинення вогню та бажання завершити війну з боку Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: