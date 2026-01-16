У деяких питаннях ми не на одному боці: Зеленський про позицію США на переговорах

Українська делегація вирушила на новий етап перемовин до США, зазначив президент.

Україна "дуже добре попрацювала" зі США з точки зору мирних переговорів. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спільного брифінгу з президентом Чехії Петром Павелом, коментуючи слова американського президента Дональда Трампа про те, що нібито Україна затримує процес перемовин.

"Ми просто знаходимося в деяких питаннях не на одному боці. Це зрозуміло, я захищаю інтереси нашої держави. І ультиматуми, на мій погляд, - непрацююча модель у демократичних відносинах", - сказав Зеленський.

Водночас президент додав, що українська делегація вирушила до США на перемовини. За словами Зеленського, наразі триває робота над двома документами.

Відео дня

"Доопрацьовувати деякі матеріали, які стосуються гарантій безпеки та "Prosperity Package". Якщо буде все допрацьовано, якщо буде погодження з американської сторони. Тому що я вважаю, що з нашого боку ми закінчили. То тоді можливо буде підписання під час Давосу", - додав Зеленський.

США і мирні переговори

Трамп в інтерв’ю для Reuters стверджував, що нібито ініціатор війни, російський диктатор Володимир Путін "готовий до укладення угоди". При цьому, на думку президента США, саме Зеленський нібито стоїть на заваді припиненню війни.

Водночас прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив, що саме Росія відхилила мирний план США. Як зауважив польський прем’єр, єдиною відповіддю Росії стали подальші ракетні атаки на українські міста.

Вас також можуть зацікавити новини: