Особистий охоронець бандита вже на свободі.

Вже у лютому на волю вийде один з найвпливовіших російських "злодіїв у законі" Захар Калашов ("Шакро молодий"). Саме він схвалив вступ зеків до приватної військової компанії "Вагнер".

Як повідомляє проект "ВЧК-ОГПУ" з посиланням на інформоване джерело, суд розпорядився приховувати те, що "Шакро молодий" виходить на волю, а прокуратура рішення про дострокове звільнення не оскаржила.

Саме "Шакро молодий" наказав "смотрящим" у колоніях схвалювати вступ ув'язнених до ПВК "Вагнер". Після цього Калашова та його люди почали виходити на волю достроково. У січні на волю вийшов охоронець "злодія в законі" Олексій Максимов ("Бостон").

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Окупанти вербують зеків для війни проти України

Цим процесом керує ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин. Вербування розпочалося приблизно минулого літа. Тоді ж з'явилося відео, зняте в одній з колоній, куди приїжджав "кухар Путіна".

Зеків використовували для масованих штурмів українських позицій в районі Соледара і східної "фортеці" Бахмута, яку наші захисники продовжують утримувати понад півроку. З фронту неодноразово надходила інформація, що завербованих засуджених перетворили на "гарматне м'ясо". Вони наступають по трупах мертвих товаришів по службі.

В українській розвідці пошук бажаючих воювати в колоніях пояснили відсутністю добровольців у Росії.

Повідомлення, що "вагнерівці" почали вербувати жінок, з'явилися в середині січня. Як заявила журналістка і керівник Фонду "Русь сидяча" Ольга Романова, першу партію з Краснодарського краю набрали в кінці грудня.

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