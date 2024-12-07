Про такі сподівання Олаф Шольц заявив після телефонної розмови з новообраним президентом США.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц "сподівається" на спільну стратегію миру в Україні з новообраним президентом США Дональдом Трампом. Про це він сказав в інтерв'ю газетам німецької пресгрупи Funke, передає Le Monde.

"Я вже мав тривалу телефонну розмову з майбутнім американським президентом (...) Я дуже сподіваюся, що ми зможемо розробити спільну стратегію для України, щоб покласти край конфлікту", - наголосив Шольц.

За його словами, жодних питань не має вирішуватись "через голови українців".

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"Мій головний принцип залишається незмінним: нічого не повинно вирішуватися через голови українців. Я знову чітко дав це зрозуміти президенту Зеленському під час мого візиту до Києва на початку цього тижня", - додав Шольц в інтерв'ю.

У виданні нагадали, що такі заяви канцлера Німеччини пролунали перед прибуттям до Парижу багатьох лідерів на церемонію відкриття Собору Паризької Богоматері. Таким чином це може стати приводом для дипломатичних заходів, а також можливої першої зустрічі між Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським після результатів виборів у США, куди їх обох запросив лідер Франції Еммануель Макрон.

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Як писав УНІАН, під час свого візиту до Києва канцлер Німеччини дав "послання" російському диктатору Володимиру Путіну та заявив, що підтримка України з боку його країни буде тривати.

"Моє послання з Києва Путіну: Ми в цьому надовго. Наша підтримка України не припиниться. Ми будемо стояти поруч з українським народом - стільки, скільки буде потрібно", - зазначив він.

Водночас Шольц вчергове розкритикував ідею передати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus. Політик звинуватив кандидата в канцлери Фрідріха Мерца в "ризикованій політиці щодо України".

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