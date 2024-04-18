У Держдепі сказали, що співпрацюють і допомагають Ізраїлю десятиліттями, а не два роки.

У США пояснили причину, через яку не допомагають Україні збивати російські ракети і дрони, як вони зробили це з іранськими, які летіли на Ізраїль.

Як сказав представник Державного департаменту США Метью Міллер, уся річ у тім, що американо-ізраїльські та американо-українські відносини "абсолютно різні".

Американський чиновник зазначив, що розуміє слова українського президента Володимира Зеленського про те, що союзники збивали іранські ракети і дрони над Ізраїлем, але бояться робити те саме в Україні. Він прокоментував, що президент "будь-якої країни, яка зазнає таких нападів, шукатиме будь-який спосіб захистити свій народ".

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Однак, Міллер заявив, що у США "абсолютно різні відносини з Україною та Ізраїлем".

"У нас десятиліття партнерства з Ізраїлем у сфері безпеки, де ми надаємо їм пряму військову допомогу... протягом десятиліть. Ми маємо тривалі, широкі зв'язки між нашими та ізраїльськими військовими, які тривають десятиліттями, а не тільки протягом двох років конфлікту", - зазначив Міллер.

Він зазначив, що Ізраїль є основним союзником США поза НАТО, а Україна перебуває в іншому становищі.

Міллер сказав, що США надають Україні обладнання для захисту неба, зокрема системи Patriot. Він підкреслив, що США не мають наміру вступати в "прямий збройний конфлікт із РФ".

"Ми не перебуваємо у збройному конфлікті з РФ, що вимагало б від американських літаків патрулювати небо над Україною і відповідати на російські атаки. І ми не збираємося вступати в прямий збройний конфлікт", - сказав Міллер.

Допомога США Україні

13 лютого Сенат підтримав пакетний проєкт закону, яким передбачено надання фінансової допомоги Україні, Тайваню, а також Ізраїлю на загальну суму $95 млрд. Станом на середину квітня документ так і не підтримали в Палаті представників. У Білому домі вже не раз закликали схвалити документ.

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