РФ готує новий масований удар по Україні, – Зеленський

Наразі Україна має дефіцит зенітних систем і ракет для них, каже президент.

Дані розвідки прказують, що російські загарбники готуються завдати ще один масований удар по Україні. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні до українців.

"Окремі завдання сьогодні для ППО, для військових. Зараз від розвідки маємо інформацію, що росіяни готуються до нових масованих ударів", - наголосив Зеленський.

Як додав президент, Україна чесно говорить з партнерами і щодо ракет для ППО, і щодо систем, які так необхідні для захисту.

"Постачання недостатньо. Стараємось прискорювати, і важливо, щоб партнери нас чули", - підкреслив Зеленський.

Також глава держави додав, що багато робиться зараз на рівні Міністерства оборони України.

"Але все одно, будь ласка, звертайте увагу на повітряні тривоги. Будь ласка, допомагайте тим, хто поруч із вами, на самоті, хто потребує вашої підтримки", - заявив президент.

Дефіцит зенітних ракет в Україні

Як повідомляв УНІАН, 16 січня Зеленський повідомив, що до сьогоднішнього ранку кілька систем ППО в Україні не мали необхідних ракет для збиття ворожих повітряних засобів. Але сьогодні ці ракети надійшли в арсенали українських захисників.

Він наголосив, що йдеться не лише про нестачу ракет до американських систем Patriot, а й про європейські системи ППО.

