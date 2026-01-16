РФ використовує зиму як зброю: в The Guardian розповіли про ситуацію зі світлом в Бучі

Буча та сусіднє місто Ірпінь стали символом жорстокості короткочасної окупації цього району Росією.

Біля головної насосної станції Бучі троє інженерів, закутані в парки, працюють над аварійним генератором, який забезпечує українське місто водою. Один з них тримає теплову пістолет біля фільтра генератора, намагаючись розморозити його, а його обличчя почервоніло від снігопаду та денної температури -12 °C, повідомляє журналіст Пітер Бомонт в статті The Guardian.

В статті йдеться, що за роботою уважно спостерігає мер міста Анатолій Федорук. Генератор у його кабінеті також замерз, коли журналіст відвідав його на роботі й він вибачився, що не може пригостити кавою.

Бомонт зазначає, що чотири роки тому в перші дні вторгнення Росії в Україну, Буча та сусіднє місто Ірпінь стали символом жорстокості короткочасної окупації цього району Росією, що супроводжувалася вбивством цивільних громадян.

Підкреслюється, що хоча будівлі в Бучі в основному відремонтовані, а росіяни давно відступили, тривала війна в Україні все ще дуже відчутна тут, особливо після атаки Росії на енергетичну інфраструктуру.

Додається, що температура повітря на вулиці впала до -20 °C і тому було оголошено надзвичайний стан у країні.

28-річний Олександр Бартков в кафе "Баткава", одягнений у худі з капюшоном на голові та лижну куртку, чекає, поки генератор прогріється, щоб увімкнути еспресо-машину і обслужити свого першого клієнта.

"Останнім часом протягом восьми-дев'яти годин, коли ми зазвичай працюємо, у нас є електрика лише три-чотири години. Так триває всю зиму. Але після останнього великого нападу [9 січня] ситуація погіршилася. Тоді ми провели цілий день без електрики. Не думаю, що це найгірше місце в Україні. Усі борються", - розповів він.

Бартков спрогнозував, що за таких умов не весь бізнес зможе працювати.

"Для малих підприємств ситуація не є сприятливою. Багато з них закрилися. Я думаю, що ще більше [закриється], навіть якщо це буде тільки до кінця лютого", - поділився чоловік.

Журналіст зазначив, що хоча мер міста й визнає, що Буча не в змозі дотримуватися графіка обмеження електропостачання три години вмикання і шість годин вимкнення, але, на його думку, ситуація тут краща, ніж у деяких районах столиці України, Києві.

"Мої діти живуть у високому багатоповерховому будинку без електрики. Вони просять, щоб я їх забрав до себе", - розповів Федорук.

Він пояснив, що в нещодавно побудованих агломераціях, таких як Буча, міста розвинули розподілену систему електропостачання, яка є більш стійкою до російських атак.

"Енергетичні системи в містах були побудовані за часів колишнього Радянського Союзу з великими електростанціями, від яких залежать міста", - поділився міський голова Бучі.

За його словами, другою проблемою є те, що якщо вони були побудовані в радянську епоху, Москва точно знає, де вони знаходяться.

"Протягом війни у нас були проблеми з електропостачанням, але під час масштабного нападу 9 січня росіяни знали, що наближається період сильних морозів, і хотіли вразити електростанції", - зауважив Федорук.

В публікації зазначається, що використання Росією зими в Україні як зброї проти народу призвело до того, що навіть найкраще підготовлені заходи виявилися недостатніми.

Як приклад, Бомонт розповів, що в будинку, який побудував польський уряд для розміщення переміщених сімей, опалення залежить від електричних накопичувальних обігрівачів. Це означає, що холодильники, плити та електроплитки в спільній кухні працюють на електроенергії. Стіни не є достатньо товстими, щоб захистити від раптової втрати електроенергії в умовах сильного морозу.

31-річна менеджерка будівлі Віталіна Цисар, яка сама була вимушена покинути Краматорськ, розповіла представникам видання про наслідки російського повітряного нальоту, який 13 січня призвів до відключення електропостачання. Зазначається, що коли журналісти відвідувати цей будинок, в приміщенні було тепло.

"Була перша година ночі, і в районі стався напад. Електрику відключили одразу. За дві години тут стало дуже холодно. Температура опустилася до 6 °C", - розповіла Цисар.

Вона додала, що хоча генератор і є, але запустити його вдалося не одразу.

"Генератор має достатню потужність, щоб обігріти лише один радіатор у спільній кімнаті. Тож о 6:30 ранку ми спробували його запустити, але він замерз, оскільки температура була -20 °C. Врешті-решт нам вдалося запустити його о 9 ранку, але лише для обігріву однієї кімнати", - поділилася жінка.

В статті вказується, що у зв'язку з тим, що російські дрони та ракети продовжують атакувати енергетичну інфраструктуру, уряд попередив у п'ятницю, що запасів енергії залишилося на 20 днів, і доручив чиновникам шукати можливості для імпорту додаткової електроенергії.

Служба безпеки України (СБУ) назвала тривалі російські атаки на електростанції та теплові електростанції "злочинами проти людства".

В публікації додається, що в Бучі мер вже став свідком того, як його місто пережило одну жахливу кризу, і впевнений, що воно зможе вистояти і в цій.

"Чотири роки тому Росія заявила, що захопить Київ за три дні, але зазнала поразки. Тоді вони зрозуміли, що війна триватиме довго, і почали готуватися до того, щоб виснажити нас. Але ми стоїмо. Ми все ще захищаємося", - сказав він.

президент України Володимир Зеленський поділився, що в четвер, 15 січня, не вистачало близько третини електроенергії для покриття споживання. За словами Зеленського, необхідність була в близько 18 гігават споживання, тоді як в країни можливості були на 11 з чимось. Однак, президент України зазначив, що кожного дня в країні вдається щось відновити. Окрім цього, Зеленський додав. що також нарощується імпорт електроенергії з-за кордону.

міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що в Києві один з найгірших показників введення в експлуатацію розподіленої генерації й це вплинуло на ситуацію. За словами Шмигаля, бувають випадки, коли обладнання ввезено, але затягується встановлення. Хоча, за його словами, Україна й нарощує динаміку облаштування розподіленої генерації, але враховуючи критичний стан енергетики, цього недостатньо.

