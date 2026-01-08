Українсько-американський документ про гарантії безпеки фактично готовий, – Зеленський

Також Україна озвучила можливі варіанти для фіналізації базового рамкового документу про закінчення війни.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що двосторонній документ про американські гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації на найвищому рівні.

Про це глава держави повідомив у соціальній мережі Facebook за підсумками доповіді секретаря Ради національної безпеки і оборони України Рустема Умєрова щодо перемовин української команди з представниками США у Франції.

"Фактично готовий до фіналізації на найвищому рівні з Президентом Сполучених Штатів двосторонній документ про гарантії безпеки для України. Важливо, що Україні вдається і надалі об’єднувати роботу європейських та американської команд, і спільно обговорили, зокрема, документи щодо відновлення та економічного розвитку", - повідомив Зеленський.

Утім, президент України не повідомив, коли конкретно може відбутися зустріч з президентом США Дональдом Трампом для остаточного затвердження документу про гарантії безпеки.

Рамковий документ про завершення війни

Крім того, як додав глава держави, "були обговорені й складні питання з базової рамки для закінчення війни, і українська сторона представила можливі варіанти фіналізації цього документа".

"Розуміємо, що американська сторона буде спілкуватися з Росією, і очікуємо фідбек – чи готовий агресор реально закінчувати війну", - додав Зеленський.

Немає свідчень, що РФ переглядає свою позицію

"Після повернення в Київ наша переговорна команда доповідатиме щодо всіх деталей зустрічей. Також інформуємо партнерів про наслідки російських ударів, які точно не свідчать, що Москва переглядає свої пріоритети. В цьому контексті необхідно, щоб тиск на Росію зростав так само, як інтенсивно працюють переговорні команди", - зазначив Зеленський.

Як заявив президент України, реалістичність майбутніх гарантій безпеки має бути доведена здатністю партнерів уже на цьому етапі здійснювати дієвий тиск на агресора.

"Готуємо нові відповідні контакти з партнерами", - додав Зеленський.

Гарантії безпеки для України: останні новини

Як повідомляв УНІАН, 6 січня зять президента США Дональда Трампа і представник американської переговорної команди Джаред Кушнер наголосив, що більшість питань відносно надання гарантій безпеки для України вже вирішено, але це ще не значить, що мир буде зрештою досягнуто. ()

Також про завершення роботи над формуванням документа про гарантії безпеки для України заявив спеціальний представник президента США Стів Віткофф.

У грудні Зеленський повідомив, що розглядається варіант надання Україні гарантій безпеки терміном на 15 років з можливим продовженням. Водночас, Україна прагне отримати гарантії безпеки на довший термін – до 50 років.

