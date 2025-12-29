Зеленський попросив Трампа про гарантії безпеки на строк до 50 років

Трамп сказав, що обдумає це питання, зазначає Зеленський.

В документах "мирного плану" щодо війни розглядається варіант надання Україні гарантій безпеки терміном на 15 років з можливим продовженням. Про це президент України Володимир Зеленський заявив у розмові з журналістами.

"Дійсно, зараз це не назавжди… Я підняв це питання з президентом. Я сказав йому, що у нас вже війна йде, і вже вона майже 15 років. І тому дуже хотілося б, щоб гарантії були довшими", - зауважив президент.

Він додав, що Україна хотіла б мати гарантії на строк до 50 років.

Відео дня

"Я йому сказав, що ми б дуже хотіли розглянути можливість 30, 40, 50 років. І це тоді буде історичне рішення президента Трампа. Президент сказав, що буде думати", – сказав Зеленський.

Гарантії безпеки від США: важливі новини

Після зустрічі президентів України та США, Дональд Трамп заявив, що Україна отримає "міцну" угоду про безпеку. Водночас він заявив, що до цієї угоди активно залучені європейські країни.

Напередодні зустрічі оглядач Skynews писав, що питання гарантій безпеки для України є складним для самого Трампа. Оскільки президент США не хоче надавати Україні довгострокові гарантії військової безпеки США. Тому що такі гарантії безпеки "не відповідають його світогляду, який полягає в тому, що Європа є, зрештою, проблемою Європи".

Вас також можуть зацікавити новини: