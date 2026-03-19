Зеленський анонсував відновлення мирних перемовин після паузи

У суботу у Сполучених Штатах Америки очікуються зустрічі в рамках перемовин про закінчення війни. Про це у своєму вечірньому відеозверненні сказав президент України Володимир Зеленський.

Він наголосив на тому, що від американської сторони є сигнали щодо готовності продовжити роботу в наявних форматах перемовин для закінчення війни Росії проти України.

"Переговорна пауза була, час її завершувати. І ми робимо все, щоб перемовини були дійсно змістовними. Українська команда - саме політична частина переговорної групи - вже в дорозі, на цю суботу ми очікуємо зустрічі в Сполучених Штатах Америки", - повідомив глава держави.

Відео дня

Він також додав, що сьогодні, 19 березня, питання перемовин детально обговорювалося із секретарем Ради національної безпеки і оборони України Рустемом Умєровим, керівником Офісу президента Кирилом Будановим та з головою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією.

"Також у зустрічах братиме участь Сергій Кислиця (перший заступник керівника Офісу президента - УНІАН). Наш пріоритет - зробити все для можливості достойного миру", - підкреслив Зеленський.

Мирні переговори

Як повідомляв УНІАН, раніше прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков у коментарі російським засобам масової інформації сказав, що тристоронні мирні переговори між США, Росією та Україною призупинені.

Зеленський у своєму зверненні до учасників засідання Європейської ради наголосив, що від усіх залежить те, щоб росіяни не прийшли на переговори з відчуттям, що їхня позиція значно посилилася. Він також підкреслив, що для України критично важливо розблокувати допомогу Європейського Союзу.

