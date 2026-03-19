'Це не зупинити': Зеленський пояснив, як уникнути посилення позиції Росії на переговорах

Він наголошує, що для України критично важливо розблокувати допомогу ЄС.

Від усіх залежить те, щоб росіяни не прийшли на переговори з відчуттям, що їхня позиція значно посилилася. Про це сказав президент України Володимир Зеленський у зверненні до учасників засідання Європейської ради.

"Останні кілька днів ми отримували сигнали від американської сторони про те, що переговори можуть незабаром поновитися. Але з яким настроєм російська сторона прийде на переговори цього разу? Від нас усіх залежить, щоб росіяни не прийшли на ці переговори з відчуттям, що їхня позиція значно посилилася. І не тільки через ситуацію навколо Ірану, яка спричиняє зростання світових цін на нафту", - зазначив він.

При цьому президент назвав 5 причин, котрі можуть підживити ці відчуття РФ. За його словами, росіяни бачать активне використання ракет ППО на Близькому Сході та в регіоні Затоки, і вони можуть подумати, що Україна зіткнеться з нестачею таких ракет.

Відео дня

Він наголосив, що потрібно використовувати кожну можливість, щоб знайти ракети для систем Patriot:

"Ми знаємо: не всім подобається ідея використання частини з 90 мільярдів на купівлю ракет для Patriot через PURL, якщо немає інших варіантів. Але якщо інших варіантів справді немає, це необхідно для захисту від російських балістичних ударів - це питання порятунку життів".

Президент України підкреслив, що 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії у глухому куті, а він міг би продовжити тиск на Росію, змушуючи її рухатися до реального миру.

За його словами, Сполучені Штати пом’якшили деякі санкції проти Росії, і це приносить значні кошти у воєнний бюджет Путіна.

"Вже третій місяць поспіль не працює найважливіша фінансова гарантія безпеки для України від Європи - пакет підтримки на суму 90 мільярдів євро на цей та наступний рік. Це для нас критично важливо. Це ресурс для захисту життів", - наголосив Зеленський.

При цьому підкреслив, що навіть сьогодні не знаємо напевно, чи буде ця підтримка розблокована.

Зеленський наголосив, що Росія має чітко усвідомити й реально відчути, що Україна буде в Європі і це не зупинити. Він додав:

"Якщо буде визначена чітка дата, це означатиме, що Росія ніяк не зможе заблокувати наш вступ. Ви бачите, як блокуються різні речі і як складно об'єднаній Європі реалізувати навіть вже ухвалені рішення. Цього не має статися з відкриттям кластерів для України чи з нашим вступом - це питання довіри, безпеки та майбутнього".

Переговори з РФ - останні новини

Як повідомляв УНІАН, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков у коментарі російським ЗМІ сказав, що тристоронні мирні переговори між Сполученими Штатами, Росією та Україною призупинені.

Також заявив, що спеціальний посланник президента Росії Кирило Дмитрієв продовжить роботу над інвестиціями та економічним співробітництвом у рамках двосторонньої групи РФ і США.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наголосив, що 19 березня на засіданні Європейської Ради не підтримає затвердження рішення про надання Україні кредиту на 90 млрд євро. За його словами, спочатку мають бути відновлені поставки російської нафти через нафтопровід "Дружба", який проходить через територію України.

