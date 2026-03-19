Тристоронні переговори між Україною, США та Росією зупинені, - Пєсков

Росія продовжить роботу в рамках обміну полоненими та тілами загиблих з Україною.

Тристоронні мирні переговори між Сполученими Штатами, Росією та Україною призупинені. Як пише Reuters, про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков у коментарі російським ЗМІ.

Пєсков також заявив, що спеціальний посланник президента Росії Кирило Дмитрієв продовжить роботу над інвестиціями та економічним співробітництвом у рамках двосторонньої групи РФ і США.

"Кирило Дмитрієв продовжує роботу. Тристороння група призупинена", – цитують Пєскова росЗМІ.

При цьому прессекретар Кремля заявив, що РФ продовжить роботу в рамках обміну полоненими та тілами загиблих з Україною.

Раніше президент Володимир Зеленський сказав, що у нього "дуже погане передчуття" щодо впливу ситуації з Іраном на війну в Україні. Він зазначив, що фокус уваги США зосереджений "більше на Близькому Сході, ніж на Україні", тому мирні переговори "постійно відкладаються".

Раніше видання Politico писало, що США мають намір використовувати мирні переговори щодо України для протидії Китаю. Адміністрація Трампа вважає, що створення стимулів для Росії з метою припинення війни в Україні, економічне потепління у відносинах з нею та залучення американських інвестицій можуть у кінцевому підсумку змістити глобальний порядок у бік від Китаю.

