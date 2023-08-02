Президент провів нараду щодо безпеки та розвитку економіки Закарпатського регіону.

Президент України Володимир Зеленький провів координаційну нарада щодо безпекової та соціальної ситуації на Закарпатті, де солдати замість служби будували маєток воєнкому. Він торкнувся питань розвитку регіону.

Як повідомляється у Telegram Зеленського, були обговоренні стратегічні для регіону питання кордону, а також розвитку економіки.

"Релокація бізнесу та створення нових робочих місць у різних громадах області – це важливий напрям роботи. Потужності для реабілітації наших воїнів – правильні проекти", - написав глава держави.

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При цьому він зазначиав, що існує багато ініціатив щодо розвитку економіки регіону – можливостей, які десятиліттями не використовувались.

"Закарпаття буде одним із драйверів економічного й соціального зростання", - підкреслив Зеленський.

Візит Зеленсього на Закарпаття - що відомо

30 липня президент Володимир Зеленський прибув з візитом до Івано-Франківська, де відвідав реабілітаційний центр, у якому лікуються українські захисники.

Сьогодні, 2 серпня, він відвідав Закарпаття, де провів екстрену нараду з керівниками закордонних дипломатичних установ України й оголосив п’ять орієнтирів на наступний політичний сезон.

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