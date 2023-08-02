Президент України Володимир Зеленький провів координаційну нарада щодо безпекової та соціальної ситуації на Закарпатті, де солдати замість служби будували маєток воєнкому. Він торкнувся питань розвитку регіону.
Як повідомляється у Telegram Зеленського, були обговоренні стратегічні для регіону питання кордону, а також розвитку економіки.
"Релокація бізнесу та створення нових робочих місць у різних громадах області – це важливий напрям роботи. Потужності для реабілітації наших воїнів – правильні проекти", - написав глава держави.
При цьому він зазначиав, що існує багато ініціатив щодо розвитку економіки регіону – можливостей, які десятиліттями не використовувались.
"Закарпаття буде одним із драйверів економічного й соціального зростання", - підкреслив Зеленський.
Візит Зеленсього на Закарпаття - що відомо
30 липня президент Володимир Зеленський прибув з візитом до Івано-Франківська, де відвідав реабілітаційний центр, у якому лікуються українські захисники.
Сьогодні, 2 серпня, він відвідав Закарпаття, де провів екстрену нараду з керівниками закордонних дипломатичних установ України й оголосив п’ять орієнтирів на наступний політичний сезон.