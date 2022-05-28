Український президент зазначив, що вся путінська команда працює довгі роки, і вони скріплені між собою.

Всередині владної верхівки Росії ніхто не збирається усувати президента Володимира Путіна від влади.

Таку думку висловив український президент Володимир Зеленський в інтерв'ю нідерландському телеканалу NOS.

"Я думаю, що вся ця команда працює довгі роки, і вони скріплені між собою. Вони пов'язані багатьма речами, багатьма кроками, багатьма злочинами – принаймні, ми вважаємо це злочинами, те, що відбувається проти нас. І вони об'єднані. Я не впевнений у зміні режиму Путіна прямо зараз. Я думаю, що вони його всі бояться", - поділився думкою Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, в цьому ж інтерв'ю Зеленський заявив, що президент країни-агресора РФ Володимир Путін не розуміє, що українці не хочуть бути частиною "руського міру", саме це завадило йому правильно оцінити Україну перед нападом.

Крім того, за словами Зеленського, Путін переоцінив свою армію.

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