Президент України Володимир Зеленський розповів про очікування від восьмого пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на спільній пресконференції з президентом Литви Гітанасом Науседою у Києві.
"Ми очікуємо на наступний пакет. Ми очікуємо більш жорсткі речі. Ми декілька разів говорили про те, що якщо ви відключаєте від системи SWIFT (російські банки - УНІАН), будь ласка, відключайте абсолютно усю банківську систему Російської Федерації. Ми вважаємо і бажаємо, аби невдовзі розглядалися ці можливості", - заявив Зеленський.
"Також ми говорили про те, що якщо не застосовувати санкційну політику до газопостачання, і торгівля енергетикою з Росією призведе до підвищення цін, то Росія буде викручувати руки, як би так не хотів хто, або які б не були домовленості, ми з вами бачимо зростання цих цін", - відзначив президент.
"Ми не можемо сказати сьогодні, що ми завтра хочемо запровадити остаточний пакет санкцій. Але ми можемо звертатися і бачити підтримку з боку європейських держав, що санкційна політика продовжується", - підкреслив Зеленський.
Глава держави додав, що окремо розробляється список людей з оточення президента Російської Федерації Володимира Путіна, список російських злочинців і окремо готується список їхніх бізнесів та нерухомості, банківських рахунків, а також різноманітних інтересів в окремих державах світу.
"Усе це розробляється окремо нашою аналітичною міжнародною групою Макфол-Єрмак. Ми це передаємо в ЄС, нашим партнерам, всім країнам по лінії МЗС. Ми постійно над цим працюємо. Там пропонується багато різних санкцій, і також там аналіз тих санкцій, які діють або не діють, а також там є деталі того, як Росія, через кого конкретно хоче обходити або обходить ті чи інші санкції", - заявив президент.
Глава держави запевнив, що санкційний тиск дуже допомагає. "І навіть якщо Росія усюди в медіа каже, що у них немає проблем з усіма санкціями, це є неправда", - наголосив Зеленський.
При цьому він додав, що санкції проти Росії країнами Заходу запроваджуються повільніше, аніж очікували в Україні.
Зеленський також відзначив, що важливо, аби у Євросоюзі була об'єднана позиція усіх країн-членів при запровадженні нових санкцій.
"Так, ми бачимо послаблення в останньому санкційному пакеті. Ми хочемо посилення. Але не все одразу. Головне, що країни знайшли консенсус. Головне, що більша частина країн змогла знайти консенсус з тією меншиною країн - меншістю країн в Європі, які не хотіли застосовувати санкційний пакет або не хотіли мати такий твердий пакет. Але порозуміння було знайдено, і (сьомий) пакет було ухвалено", - заявив президент.
Як раніше повідомляв УНІАН, 3 травня до Конгресу США звернулася Верховна рада України з проханням визнати Росію країною-спонсором тероризму.
З таким же закликом до світової спільноти регулярно звертаються президент України Володимир Зеленський і глава МЗС Дмитро Кулеба.
21 липня спікер Палати представників Ненсі Пелосі виступила з вимогою до держсекретаря США Ентоні Блінкена визнати Росію державою-спонсором тероризму, у зворотному випадку Конгрес сам прийме таке рішення.