За словами президента, це має бути жорсткий пакет обмежувальних заходів.

Президент України Володимир Зеленський розповів про очікування від восьмого пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на спільній пресконференції з президентом Литви Гітанасом Науседою у Києві.

"Ми очікуємо на наступний пакет. Ми очікуємо більш жорсткі речі. Ми декілька разів говорили про те, що якщо ви відключаєте від системи SWIFT (російські банки - УНІАН), будь ласка, відключайте абсолютно усю банківську систему Російської Федерації. Ми вважаємо і бажаємо, аби невдовзі розглядалися ці можливості", - заявив Зеленський.

"Також ми говорили про те, що якщо не застосовувати санкційну політику до газопостачання, і торгівля енергетикою з Росією призведе до підвищення цін, то Росія буде викручувати руки, як би так не хотів хто, або які б не були домовленості, ми з вами бачимо зростання цих цін", - відзначив президент.

"Ми не можемо сказати сьогодні, що ми завтра хочемо запровадити остаточний пакет санкцій. Але ми можемо звертатися і бачити підтримку з боку європейських держав, що санкційна політика продовжується", - підкреслив Зеленський.

Глава держави додав, що окремо розробляється список людей з оточення президента Російської Федерації Володимира Путіна, список російських злочинців і окремо готується список їхніх бізнесів та нерухомості, банківських рахунків, а також різноманітних інтересів в окремих державах світу.

"Усе це розробляється окремо нашою аналітичною міжнародною групою Макфол-Єрмак. Ми це передаємо в ЄС, нашим партнерам, всім країнам по лінії МЗС. Ми постійно над цим працюємо. Там пропонується багато різних санкцій, і також там аналіз тих санкцій, які діють або не діють, а також там є деталі того, як Росія, через кого конкретно хоче обходити або обходить ті чи інші санкції", - заявив президент.

Глава держави запевнив, що санкційний тиск дуже допомагає. "І навіть якщо Росія усюди в медіа каже, що у них немає проблем з усіма санкціями, це є неправда", - наголосив Зеленський.

При цьому він додав, що санкції проти Росії країнами Заходу запроваджуються повільніше, аніж очікували в Україні.

Зеленський також відзначив, що важливо, аби у Євросоюзі була об'єднана позиція усіх країн-членів при запровадженні нових санкцій.

"Так, ми бачимо послаблення в останньому санкційному пакеті. Ми хочемо посилення. Але не все одразу. Головне, що країни знайшли консенсус. Головне, що більша частина країн змогла знайти консенсус з тією меншиною країн - меншістю країн в Європі, які не хотіли застосовувати санкційний пакет або не хотіли мати такий твердий пакет. Але порозуміння було знайдено, і (сьомий) пакет було ухвалено", - заявив президент.

Як раніше повідомляв УНІАН, 3 травня до Конгресу США звернулася Верховна рада України з проханням визнати Росію країною-спонсором тероризму.

З таким же закликом до світової спільноти регулярно звертаються президент України Володимир Зеленський і глава МЗС Дмитро Кулеба.

21 липня спікер Палати представників Ненсі Пелосі виступила з вимогою до держсекретаря США Ентоні Блінкена визнати Росію державою-спонсором тероризму, у зворотному випадку Конгрес сам прийме таке рішення.

Вас також можуть зацікавити новини: