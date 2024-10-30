Він зазначив, що влада ЄС створила інструменти для прискореного вступу України.

Україна може стати членом Євросоюзу до 2029 року. Таку заяву зробив єврокомісар з питань добросусідства та розширення Олівер Варгеї.

Він уточнив, що це можливо, оскільки ЄС створив інструменти для прискорення вступу України. "Ці інструменти називаються План зростання, План України, залежно від країни. І за допомогою цього плану ми зробили можливим... для України завершити реформи... і стати членом ЄС до кінця наступного мандата Європейської комісії", - сказав Варгеї.

При цьому він зазначив, що поки складно назвати конкретні терміни вступу. Хоча мандат Єврокомісії триває 5 років і закінчується до 2029 року.

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Вступ України до Євросоюзу

24 жовтня Центр Разумкова оприлюднив підсумки опитування, згідно з якими понад 80% українців проголосували б за вступ України до Євросоюзу і НАТО, якби такий референдум відбувся найближчим часом.

А в оновленому звіті щодо розширення ЄС, який було оприлюднено сьогодні, зазначено, що Україна виконала всі кроки, які раніше були невиконаними та визначеними у висновку Європейської комісії 2022 року. У звіті зазначено, що якщо Україна виконає всі умови, Європейська комісія очікує у 2025 році відкриття переговорів щодо переговорних розділів.

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