За даними західних ЗМІ, в одній з останніх версій проекту мирної угоди, які постійно змінюються в межах переговорів США з Україною та Росією, начебто міститься пропозиція про екстрениий вступ Києва до ЄС. Однак із цим є певні проблеми, пише італійська газета Corriere della Sera.

За даними газети, саме команда президента Зеленського пропонує прискорене членство України в ЄС - не пізніше 2027 року. Крім того, перспектива "прискореного шляху" Українии до членства в цьому блоці згадувалася навіть в російсько-американській версії мирного плану. Натомість пакет європейських пропозицій містить лише обережне загальне твердження про те, що "Україна стане членом ЄС" без уточнення стоків.

"Кінцевий термін 2027 року не був узгоджений з Брюсселем чи іншими європейськими столицями. Досі обговорення зосереджувалися навколо 2030 року", - пише Corriere della Sera.

Автори публікації припускають, що український уряд готовий пропустити етап тривалих переговорів про умови входження в ЄС, відмовившись, наприклад, від сільськогосподарських субсидій, за які в Європі ведеться запекла боротьба.

Мирний план для України: останні новини

Як писав УНІАН, напередодні Володимир Зеленський заявив, що запропонований адміністрацією Трампа "компроміс" щодо Донбасу — вихід ЗСУ з Донецької області при умові, що російські війська туди не заходять — є неприйнятним для України, оскільки незрозуміло, хто контролюватиме таку "демілітаризовану" зону, і чому від України вимагається односторонній відвід військ без симетричних дій Росії.

Тим часом у Білому домі заявили, що Трамп втомився від безрезультатних переговорів і розчарований обома сторонами.

