Країна-кандидатка в члени Євросоюзу повинна мати ефективну систему викорінення злочинності у вищих ешелонах суспільства.

Київ повинен притягнути до відповідальності корумпованих політиків і бізнесменів, якщо хоче, щоб країна вступила до Європейського союзу, заявив в інтерв'ю Politico європейський комісар з питань юстиції Майкл Макграт.

Макграт поділився, що уряди країн Європи не підтримають вступ України до блоку, якщо вона не зможе довести, що має ефективну систему викорінення злочинності у вищих ешелонах суспільства.

При цьому, єврокомісар визнає, що хоч процес реформ в Україні є "довгим шляхом", але він сподівається, що Київ докладе "максимальних зусиль" для боротьби з корупцією. Також Макграт додав, що він регулярно контактує з владою щодо розвитку подій.

"У кожній країні-кандидаті має бути надійна система для розгляду випадків корупції на високому рівні. Необхідно мати надійну систему для розслідування і, в кінцевому підсумку, для судового переслідування і засудження, а також продемонструвати ефективність у цій сфері – це те, чого ми вимагаємо від усіх наших держав-членів і, звичайно, від тих, хто бажає приєднатися до Європейського Союзу", - пояснив єврокомісар.

Видання зазначає, що розслідування корупції в уряді України проводиться в надзвичайно чутливий для країни момент, коли президент США Дональд Трамп тисне на президента України Володимира Зеленського, щоб той погодився на мирну угоду, яка передбачає вимогу віддати частину території Росії.

Вказується, що Україна перебуває в процесі подання заявки на вступ до ЄС, хоча цей процес гальмує Угорщина, яка чинить цьому опір.

За словами Макграта, "до всіх країн-кандидатів застосовуються однакові стандарти", а "реформи у сфері верховенства права та юстиції є основою процесу вступу".

"Ми маємо дуже відкриті та чесні відносини з українськими властями щодо цих вимог", - підкреслив єврокомісар.

Він додав, що якщо країна, яка хоче доєднатися до Євросоюзу, не дотримується стандартів верховенства права, тоді вона не отримає підтримки з боку держав-членів блоку.

Вступ України до ЄС: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що переговори щодо вступу України до ЄС будуть тривати на рівні робочих груп без офіційного відкриття переговорних кластерів. Наразі відкриття переговорних кластерів з Україною не є можливим через вето прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Водночас, Кос підкреслила, що "процес вступу України до ЄС не заблоковано".

Також ми писали, що за даними видання Financial Times нових держав-членів ЄС можуть поставити на "випробувальний термін" на кілька років та виключити з блоку, якщо станеться відступ від демократії. Вказується, що така ініціатива зʼявилася на тлі побоювань про те, що нові члени будуть наслідувати Угорщину після вступу.

