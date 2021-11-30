Раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров зазначав, що під час нової розмови Байден і Путін обговорять Україну.

Адміністрація Джо Байдена готується до зустрічі президентів США та Росії у грудні через відеозв’язок.

Про це пише The Washington Post з посиланням на анонімні джерела.

Білий дім розглядає можливість стримування російського вторгнення до України, в тому числі шляхом надання додаткової військової допомоги Києву й нового пакету санкцій проти Кремля. Обговорення відбуваються в той час, як президент США Джо Байден та його помічники готуються до віртуальної розмови з Путіним наступного місяця, пише видання.

На думку аналітиків, зустріч спрямована на окреслення Вашингтоном ціни вторгнення до України і шляхи зниження напруженості між сторонами.

Читайте такожПутін відповів, чи готується РФ до вторгнення в УкраїнуОточення американського глави шукає наразі підходів, які, з одного боку, покажуть Росії жорстку позицію США щодо зростаючої загрози нової агресії проти України, а з іншого – не спровокують ескалацію ситуації.

Що передувало

Як писав днями Wall Street Journal, "у кулуарах" НАТО триває дискусія щодо того, як НАТО реагуватиме на зростаючу загрозу повномасштабного наступу РФ на Україну. Проте всі погоджуються, що треба "зберегти політичні канали" з Москвою.

Варіанти дій, пише видання, посилаючись на високопоставлених американських чиновників, містять кроки щодо зміцнення обороноздатності України, запровадження жорсткіших економічних санкцій щодо Росії.

Натомість інші варіанти покликані знизити ризик конфронтації з Москвою, зокрема обмежити військові навчання США в Європі, які, на думку росіян, є провокаційними, і призупинити військову допомогу Україні, заявили офіційні особи у коментарі WST.

Ситуація на кордоні РФ і України

11 листопада Bloomberg опублікувало статтю, в якій говорилося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. В агентстві зазначили, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані нинішнім переміщенням російських військ у бік кордону України.

У самій Москві це заперечують, називаючи осінню передислокацію військ "демонстрацією сили".

На початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

При цьому, в Міноборони України дану інформацію заперечували.

Це вже друга ймовірна хвиля загострення на російсько-українському кордоні з березня 2021 року. Однак, як пише Bloomberg, поки концентрація військ РФ відбувається переважно вночі, тоді як навесні в Кремлі відкрито погрожували наступом, чинячи політичний тиск на Україну, ЄС і США.

Глава вітчизняного МЗС Дмитро Кулеба заявив, що загроза повномасштабного військового вторгнення в Україну з боку Росії дійсно існує, але Київ проводить необхідну роботу для того, щоб такий сценарій не був реалізований.

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Автор: Яна Ставська