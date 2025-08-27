Цієї п'ятниці українська делегація на чолі з керівником ОП має прибути до Нью-Йорка.

Українська делегація на чолі з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком дійсно цього тижня прибуде до Нью-Йорка, щоб зустрітися з представниками команди президента США Дональда Трампа. Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

Як розповів глава держави, триває дипломатична робота Офісу президента, МЗС України та РНБО з партнерами, які підтримують необхідність формату зустрічі на рівні лідерів для закінчення війни.

"Рівень лідерів дозволяє говорити про ключові питання – саме цей рівень нам потрібен. Усі ми бачимо дуже нахабні негативні сигнали з Москви щодо перемовин: росіяни не збираються виконувати те, що обіцяли Сполученим Штатам Америки, обіцяли іншим у світі, хто наполягає на припиненні вбивств і на реальній дипломатії", - наголосив Зеленський.

Президент відзначає, що треба тиснути та примушувати Росію до реальних кроків.

Зеленський повторив, що Росія повинна закінчити війну, яку почала, яку продовжує.

"Відповідь від них має бути. Їх треба дотиснути до правильної відповіді. А це залежить від Америки, від усіх тих, хто вважає цю війну дійсно неправильною", - зазначив Зеленський.

Він додав, що Україна, зі свого боку, буде максимально готовою – з майданчиками, які готові прийняти зустріч і гарантувати ефективну дипломатію.

"Вчора Андрій Єрмак і Рустем Умєров були на зустрічах у Катарі, зокрема щодо посередництва. Сьогодні були зустрічі в Саудівській Аравії. Я дякую за підтримку. Завтра – зустрічі у Швейцарії. У п’ятницю – Сполучені Штати Америки, Нью-Йорк, зустрічі з командою Президента Трампа", - відзначив Зеленський.

Зокрема, будуть залучені всі, хто працює над змістом безпекових гарантій – військові, політичні, економічні компоненти гарантій безпеки.

"Завдання – прискоритись максимально, щоб це було теж важелем – важелем впливу: росіяни мають бачити, наскільки серйозно світ налаштований та наскільки поганими будуть наслідки для Росії, якщо війна буде продовжуватись", - заявив Зеленський.

Росія зриває переговорний процес

Як писав УНІАН, раніше президент Зеленський заявив, що "росіяни дають негативні сигнали" щодо прямих переговорів про мир між Україною та РФ. Він наголосив, що замість зустрічей на високому рівні росіяни зосередженні на продовженні терору проти України.

З огляду на це Зеленський закликав світову спільноту посилити тиск на Росію, аби посадити її за стіл переговорів і змусити до реальної дипломатії.

Тим часом Україна з партнерами працює над архітектурою повоєнних гарантій безпеки, зазначив президент.

