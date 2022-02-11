Очільник ОП зауважив, що сторони демонструють прихильність до режиму припинення вогню.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зазначає, що процес роботи "нормандського формату" розблокований і продовжується.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України в Харкові.

"Я декілька годин тому повернувся з Берліну, де відбувалася чергова зустріч політичних радників "нормандського формату"... Це вже друга за останні два тижні зустріч політичних радників. Ми можемо говорити про те, що процес роботи "нормандського формату" - він розблокований, він продовжується. Я думаю, наразі ці зустрічі будуть відбуватися в дуже такому частому режимі", - зазначив Єрмак.

Крім того, він зауважив, що було зафіксоване "абсолютно безумовне підтримання всіма сторонами учасників "нормандського формату" щодо прихильності до режиму припинення вогню".

"Я думаю, що це дуже важливо. І ви відзначаєте, що, наприклад, на минулому тижні ми мали, на щастя, декілька днів, практично, з нульовими порушеннями режиму припинення вогню. А це означає збережені життя і здоров'я наших воїнів", - наголосив керівник ОП.

Також, додав Єрмак, було досягнуто домовленості щодо активізації роботи у Тристоронній контактній групі, яка "останнім часом не давала практично жодних результатів".

"Ми сподіваємося, що вона перейде до таких важливих питань гуманітарних складових, як обмін полоненими, як відкриття КПВВ, які з української сторони вже більше року готові до такого відкриття", - сказав він.

За словами керівника Офісу президента, найголовнішим є те, що перемовний процес відбувається та продовжується.

"Українська делегація продовжує займати конструктивну позицію відносно всіх питань. Так буде відбуватися і надалі. Сподіваємося, що таке ж відношення буде у всіх сторін цього процесу", - підсумував Єрмак.

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого у Берліні відбулася зустріч політичних радників лідерів країн "нормандської четвірки". Перед тим зустріч політичних радників відбулася 26 січня у Парижі.

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