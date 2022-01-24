Міністри наголосили, що ціна агресії Росії щодо України буде високою.

Рада Європейського союзу заявила, що будь-яка військова агресія Російської Федерації проти України матиме для Москви масштабні наслідки та високу ціну.

Про це повідомляє "Європравда" з посиланням на висновки Ради ЄС.

Рада Євросоюзу засудила продовження агресивних дій і загроз Росії проти України, а також закликала Москву до деескалації, дотримання міжнародного права та конструктивного діалогу через створені міжнародні механізми.

"Як заявили глави держав і урядів ЄС на засіданні Європейської ради в грудні 2021 року, будь-яка подальша військова агресія Росії проти України матиме масштабні наслідки та потягне за собою серйозні витрати", - зазначили в Раді ЄС.

Євросоюз також підтвердив свою непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України та інших партнерів зі Східного сусідства в межах їхніх міжнародно визнаних кордонів, й закликав Росію відновити конструктивну участь в чинних міжнародних структурах для сталого та мирного вирішення конфліктів.

Міністри підтвердили єдиний підхід та міцну співпрацю та координацію зі Сполученими Штатами, НАТО, Україною та іншими країнами-партнерами.

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Нагадаємо, восени 2021 року у ЗМІ почала з’являтися інформація, що влада Росії перекинула багато військових та техніки до кордону з українською державою.

Україна, США й низка інших західних країн припустили, що РФ готується до вторгнення. Москва відкинула звинувачення й зажадала від Штатів й НАТО "гарантій безпеки", зокрема, відмовитися від розширення Альянсу на схід.

У Альянсі стверджували, що не відмовляться від політики "відкритих дверей".

22 січня цього року в Україну прибув літак з першою з кількох партій пакету безпекової допомоги, нещодавно ухваленої Джо Байденом, а 23 січня - друга партія військової допомоги від США.

23 січня Державний департамент США санкціонував добровільний від'їзд своїх співробітників і розпорядився про від'їзд відповідних членів сім'ї з посольства в Києві.

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