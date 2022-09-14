А Тельбізову, і Осіпову суд призначив штраф по 1700 гривень кожному.

Голосіївський районний суд Києва визнав винуватими екс-голову правління "Укрексімбанку" Євгена Мецгера, екс-директора департаменту банківської безпеки банку Ігоря Тельбізова та екс-начальника управління внутрішньої безпеки банку Олега Осіпова у справі про напад на журналістів проекту "Схеми". Суддя призначив Мецгеру мізерний штраф у розмірі 3400 гривень за напад без позбавлення права займати певні посади. А його посібникам - Тельбізову, і Осіпову - суд призначив ще смішніший штраф - по 1700 гривень кожному.

Про це із судової зали повідомляють журналісти Радіо Свобода.

Суддя Голосіївського районного суду Києва Микола Дідик зачитав вирок, згідно з яким Євгена Мецгера визнали винуватим за ч.1 та ч.3 статті 171 Кримінального кодексу ("Незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів, перешкоджання роботі журналіста, вчиненого службовою особою з використанням свого службового становища") та визначили покарання у вигляді штрафу у розмірі 3400 гривень (200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян) без позбавлення права займати певні посади", - наголошують журналісти.

Також суд визнав винними колишнього директора департаменту банківської безпеки установи Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки "Укрексімбанку" Олега Осіпова, призначивши кожному з них штраф у розмірі 1700 гривень. Як і Мецгера, обох визнали винними за ч. 1 та ч. 2 статті 171, а також ч. 1 статті 126 ("Побої та мордування") Кримінального кодексу.

"Рішення є рішення, суд є суд. Приймаємо, як є. Можу погоджуватися, можу не погоджуватись. Я поспілкуюся зі своїми адвокатами, почитаємо рішення, почитаємо всі аргументи і будемо приймати рішення подавати чи не подавати (апеляцію)", — прокоментував Мецгер рішення у коментарі.

Адвокат журналістів Анатолій Попов, коментуючи рішення, зазначив, що вирок відповідає поданню прокуратури. Він додав, що "не дуже задоволений" рішенням суду.

"Ми запитували, чому прокуратура не просила покарання у вигляді відсторонення від можливості обіймати певні посади. Нам повідомили, що це узгоджено з керівництвом прокуратури. Я хочу відзначити, що ми не дуже задоволені діями прокуратури в цій кримінальній справі. Бо десь із кінця жовтня було очевидно, що прокуратура не зацікавлена в нормальному розслідуванні", - пояснив він.

"Укрексімбанк" і інцидент з журналістами "Схем"

4 жовтня під час інтерв'ю голови правління "Укрексімбанку" Євгена Мецгера журналістам програми "Схеми" стався інцидент: банкіру не сподобалося питання журналістів, і Він наказав своїм підлеглим забрати у них апаратуру і стерти частину інтерв'ю, яка вже була записана.

В результаті журналісти залишилися без відеозапису, до того ж їх силою годину утримували в кабінеті голови правління банку.

6 жовтня за зверненням журналістів поліція відкрила провадження за ч.3 ст. 171 Кримінального кодексу (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів).

Пізніше журналісти змогли відновити відеозапис інтерв'ю, а Мецгера тимчасово відсторонили від здійснення повноважень голови правління "Укрексімбанку".

11 жовтня Мецгер заявив про звільнення з посади голови правління банку.

Мецгеру і Пікалову вручили підозри за частинами 1 і 3 статті ККУ про перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та у незаконному позбавленні волі людини (ст. 146). Третім підозрюваним у справі є директору департаменту банківської безпеки Ігор Тельбізов – за ч. 1, 3 ст. 171, ч. 1 ст. 126 КК України – перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та умисне вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень.

11 жовтня Голосіївський райсуд Києва обрав Євгену Мецгеру запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Аналогічний запобіжний захід обрано і заступнику Мецгера Володимиру Пікалову. Термін дії запобіжних заходів для обох підозрюваних – до 5 грудня.

Того ж дня Мецгер заявив, що написав заяву про звільнення з посади голови правління банку.

Пізніше стало відомо, що справу проти Євгена Мецгера й трьох його підлеглих, причетних до нападу на журналістів, передали до суду, не долучивши до матеріалів ключові докази. Відсутність цих доказів ставить під загрозу можливість доведення вини обвинувачених.

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