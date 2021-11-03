Справу проти колишнього голови правління "Укрексімбанку" Євгена Мецгера та трьох його підлеглих, причетних до нападу на журналістів, передали до суду, не долучивши до матеріалів ключові докази.
Про це у Facebook повідомила авторка "Схем" Наталя Седлецька з посиланням на адвоката проекту Анатолія Попова.
"Матеріали направлені до суду. Там і пояснення підозрюваних та постраждалих, і редакційні завдання, і посадові інструкції з біографічними характеристиками. Але два докази так і не були долучені до матеріалів справи, зібраних за час слідства", – написала Седлецька.
Цитуючи адвоката, журналістка зауважила, що відсутність цих доказів ставить під реальну загрозу можливість доведення вини обвинувачених.
Читайте такожВерховна Рада звільнила віце-прем'єра РезніковаДо суду, зокрема, не відправили оригінали аудіозапису подій, що відбувалося у кабінеті Мецгера, записані журналістом "Схем" на телефон, та оригінал відновленого відео всього інциденту, включно з моментом нападу.
Напад на журналістів в Укрексімбанку
4 жовтня під час інтерв’ю голови правління "Укрексімбанку" Євгена Мецгера журналістам програми "Схеми" стався інцидент: банкіру не сподобалось запитання журналістів, і він наказав своїм підлеглим забрати у них апаратуру та стерти частину інтерв’ю, яка вже була записана. В результаті журналісти залишились без відеозапису, до того ж їх силоміць годину утримували в кабінеті голови правління банку.
"Укрексімбанк" заявив, що насильства щодо знімальної групи ніхто не вчиняв, а спілкування без запису вони назвали "офрекордс-зустріччю".
Пізніше журналісти змогли відновити відеозапис інтерв’ю, а Мецгера тимчасово відсторонили від здійснення повноважень голови правління "Укрексімбанку".
Мецгеру і Пікалову вручили підозри за частинами 1 і 3 статті ККУ про перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та у незаконному позбавленні волі людини. Третім підозрюваним у справі є директор департаменту банківської безпеки Ігор Тельбізов – за ч. 1, 3 ст. 171, ч. 1 ст. 126 КК України – перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та умисне вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень.
11 жовтня Голосіївський райсуд Києва обрав Євгену Мецгеру запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Аналогічний запобіжний захід обрано і заступнику Мецгера Володимиру Пікалову. Термін дії запобіжних заходів для обох підозрюваних – до 5 грудня.
Пізніше на своїй сторінці у Facebook Мецгер повідомив, що сьогодні написав заяву про звільнення з посади голови правління АТ Укрексімбанк.