Обвинувальний акт у справі нападу на журналістів "Схем" скеровано до суду для розгляду по суті.

Справу проти колишнього голови правління "Укрексімбанку" Євгена Мецгера та трьох його підлеглих, причетних до нападу на журналістів, передали до суду, не долучивши до матеріалів ключові докази.

Про це у Facebook повідомила авторка "Схем" Наталя Седлецька з посиланням на адвоката проекту Анатолія Попова.

"Матеріали направлені до суду. Там і пояснення підозрюваних та постраждалих, і редакційні завдання, і посадові інструкції з біографічними характеристиками. Але два докази так і не були долучені до матеріалів справи, зібраних за час слідства", – написала Седлецька.

Цитуючи адвоката, журналістка зауважила, що відсутність цих доказів ставить під реальну загрозу можливість доведення вини обвинувачених.

Читайте такожВерховна Рада звільнила віце-прем'єра РезніковаДо суду, зокрема, не відправили оригінали аудіозапису подій, що відбувалося у кабінеті Мецгера, записані журналістом "Схем" на телефон, та оригінал відновленого відео всього інциденту, включно з моментом нападу.

Напад на журналістів в Укрексімбанку

4 жовтня під час інтерв’ю голови правління "Укрексімбанку" Євгена Мецгера журналістам програми "Схеми" стався інцидент: банкіру не сподобалось запитання журналістів, і він наказав своїм підлеглим забрати у них апаратуру та стерти частину інтерв’ю, яка вже була записана. В результаті журналісти залишились без відеозапису, до того ж їх силоміць годину утримували в кабінеті голови правління банку.

"Укрексімбанк" заявив, що насильства щодо знімальної групи ніхто не вчиняв, а спілкування без запису вони назвали "офрекордс-зустріччю".

Пізніше журналісти змогли відновити відеозапис інтерв’ю, а Мецгера тимчасово відсторонили від здійснення повноважень голови правління "Укрексімбанку".

Мецгеру і Пікалову вручили підозри за частинами 1 і 3 статті ККУ про перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та у незаконному позбавленні волі людини. Третім підозрюваним у справі є директор департаменту банківської безпеки Ігор Тельбізов – за ч. 1, 3 ст. 171, ч. 1 ст. 126 КК України – перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та умисне вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень.

11 жовтня Голосіївський райсуд Києва обрав Євгену Мецгеру запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Аналогічний запобіжний захід обрано і заступнику Мецгера Володимиру Пікалову. Термін дії запобіжних заходів для обох підозрюваних – до 5 грудня.

Пізніше на своїй сторінці у Facebook Мецгер повідомив, що сьогодні написав заяву про звільнення з посади голови правління АТ Укрексімбанк.

Автор: Яна Ставська