11 жовтня Мецгер написав заяву про звільнення з посади голови правління банку / скріншот

Справу проти колишнього голови правління "Укрексімбанку" Євгена Мецгера та трьох його підлеглих, причетних до нападу на журналістів, передали до суду, не долучивши до матеріалів ключові докази.

Про це у Facebook повідомила авторка "Схем" Наталя Седлецька з посиланням на адвоката проекту Анатолія Попова.

"Матеріали направлені до суду. Там і пояснення підозрюваних та постраждалих, і редакційні завдання, і посадові інструкції з біографічними характеристиками. Але два докази так і не були долучені до матеріалів справи, зібраних за час слідства", – написала Седлецька.

Цитуючи адвоката, журналістка зауважила, що відсутність цих доказів ставить під реальну загрозу можливість доведення вини обвинувачених.

Читайте такожВерховна Рада звільнила віце-прем'єра РезніковаДо суду, зокрема, не відправили оригінали аудіозапису подій, що відбувалося у кабінеті Мецгера, записані журналістом "Схем" на телефон, та оригінал відновленого відео всього інциденту, включно з моментом нападу.

Напад на журналістів в Укрексімбанку

4 жовтня під час інтерв’ю голови правління "Укрексімбанку" Євгена Мецгера журналістам програми "Схеми" стався інцидент: банкіру не сподобалось запитання журналістів, і він наказав своїм підлеглим забрати у них апаратуру та стерти частину інтерв’ю, яка вже була записана. В результаті журналісти залишились без відеозапису, до того ж їх силоміць годину утримували в кабінеті голови правління банку.

"Укрексімбанк" заявив, що насильства щодо знімальної групи ніхто не вчиняв, а спілкування без запису вони назвали "офрекордс-зустріччю".

Пізніше журналісти змогли відновити відеозапис інтерв’ю, а Мецгера тимчасово відсторонили від здійснення повноважень голови правління "Укрексімбанку".

Мецгеру і Пікалову вручили підозри за частинами 1 і 3 статті ККУ про перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та у незаконному позбавленні волі людини. Третім підозрюваним у справі є директор департаменту банківської безпеки Ігор Тельбізов – за ч. 1, 3 ст. 171, ч. 1 ст. 126 КК України – перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та умисне вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень.

11 жовтня Голосіївський райсуд Києва обрав Євгену Мецгеру запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Аналогічний запобіжний захід обрано і заступнику Мецгера Володимиру Пікалову. Термін дії запобіжних заходів для обох підозрюваних – до 5 грудня.

Пізніше на своїй сторінці у Facebook Мецгер повідомив, що сьогодні написав заяву про звільнення з посади голови правління АТ Укрексімбанк. 

Автор: Яна Ставська