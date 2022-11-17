За його словами, для російських чиновників ув'язнення стане єдиним варіантом провести залишки життя у безпеці.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов порадив російським чиновникам потурбуватися про українську енергетику, зокрема й про світло у в’язницях, які на них чекають.

"Росії не варто намагатися знищити українську енергетичну систему. Поясню чому. Для Пєскова, Пригожина та інших Кірієнків – діячів кремлівського режиму – єдиний шанс провести залишки життя в безпеці – це скористатися можливостями української пенітенціарної системи, яка з радістю їх прийме і давно з нетерпінням чекає", - зазначив Данілов у Facebook.

У зв'язку з цим їм секретар РНБО порадив "завчасно подбати, щоб в їхніх камерах було тепло і світло".

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Атаки РФ на енергосистему України: головне

15 листопада Росія здійснила масований ракетний пуск у три хвилі по українських містах.

В "Укренерго" повідомляли, що зафіксували удари в енергетичні об'єкти у всіх областях країни.

Через удари довелося ввести аварійні відключення світла. Увечері президент Володимир Зеленський повідомив, що без світла через російські обстріли залишилося близько 10 мільйонів українців.

За даними Повітряних сил, Росія випустила по країні понад 90 ракет. Близько 70 крилатих ракет Х-101/Х-555, близько 20 ракет "Калібр" і 10 дронів-камікадзе.

Сьогодні виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що в Київській області електроенергії може не бути днями.

У Кремлі назвали відсутність світла і тепла в містах України наслідками дій київської влади, яка відмовляється від переговорів.

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