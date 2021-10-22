Все - через цинічну фразу Третьякової про смерть нардепа Полякова.

Комітет Верховної Ради України з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України сьогодні ухвалив рішення про відсторонення народної депутатки Галини Третьякової від участі в п'яти пленарних засіданнях парламенту. Про це повідомив співголова депутатської групи "Партія "За майбутнє" Тарас Батенко у Верховній Раді.

Читайте такожТретьякова заявила, що не бачить нічого неетичного у своїх словах щодо смерті Полякова (відео)"Переконаний, що це лише перший крок до перемоги справедливості. Депутатська група "Партія "За майбутнє" і далі вимагатиме не лише усунення її від голосування на пленарних засіданнях Верховної Ради України, а й звільнення з посади голови Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Ми на цьому не зупиняємось", — заявив народний депутат Тарас Батенко.

Нагадаємо, народна депутатка Галина Третьякова у фракційному чаті "Слуги народу" прокоментувала смерть члена депутатської групи "Партія "За майбутнє" Антона Полякова, зокрема, фразою "одним ворогом менше".

Автор: Григорій Бондар