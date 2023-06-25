Режим Путіна отримав удар у спину, вважає секретар РНБО.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов вважає, що в Російській Федерації сформована група майбутніх перемовників з Україною, яка перебуває у тіні.

Про це Данілов повідомив у своїй сторінці у Facebook, підбиваючи підсумки "ростовського транзиту" засновника і ватажка приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина. Зокрема, на думку Данілова, "бунт" Пригожина - це "перший етап демонтажу путінської системи", а сам Пригожин є "тільки частиною групи й частиною плану, верхівкою айсберга процесу дестабілізації".

На переконання Данілова, в РФ сформувалась група невдоволених - силовиків, чиновників і олігархічного капіталу, яка "вважає дії Путіна смертельно небезпечними для власних інтересів і свого існування, загрозою для РФ".

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"Пригожинський ростовський марш-кидок - демонстрація серйозності намірів, можливостей, що існують, і створення умов для початку процесу владного транзиту - добровільного або примусового. Колони "вагнерівців" або інших структур можуть таки дійти до "Червоної площі", - наголосив Данілов.

Водночас, як вважає секретар РНБО, у диктатора Володимира Путіна залишилась єдина можливість порятунку - це тотальна зачистка силового блоку, фізична ліквідація ПВК "Вагнер", демонстраційне покарання Пригожина, запровадження в країні воєнного стану і розгортання масових репресій.

"Чи спроможна виконати ці функції каральна машина імені золотова-бортникова (мова йде про директора Нацгвардії РФ Віктора Золотова і очільника Федеральної служби безпеки Олександра Бортникова - Ред.), орієнтована на побиття хіпстерів, жінок та підлітків, - велике питання", - зазначив Данілов.

"Справжня група російських майбутніх перемовників з Україною вже є, але поки залишається в тіні, втім, не виключена участь у цьому процесі Лукашенка (білоруський диктатор Олександр Лукашенко - Ред.)", - переконаний Данілов.

Секретар РНБО вважає, що режиму "Путіна "ножем в спину" завдано, якщо не миттєво смертельний, але точно неминучий, хоча і відтерміновано в часі, удар", - підкреслив він.

Данілов додав, що "казус Пригожина" розпочав відлік запуску процесів з непередбачуваними наслідками.

Разом з тим, Данілов наголосив, що Україна продовжить відновлювати державний суверенітет і незалежність в межах кордонів станом на 1991 рік.

"Бунт" Пригожина в Росії - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 24 червня за наказом Євгена Пригожина війська ПВК "Вагнер" рушили у бік російських міст з так званим "маршем справедливості". Сам ватажок бойовиків обіцяв "зупинити" військове керівництво РФ після нібито "ракетного удару" збройних сил РФ по його тиловому табору.

На вулицях російських міст з'явилися кадрові війська і військова техніка. ФСБ підняли за тривогою. Повідомлялося, що "під контроль" терористів ПВК перейшли військові об'єкти Воронежа і Ростова-на-Дону.

Володимир Путін назвав ці події "зрадою", втім, не згадавши у відеозверненні до росіян прізвище Пригожина.

Вдень 24 червня найманці ПВК "Вагнер" дісталися до Московської області, проте зупинили свій наступ у 200 км від Москви і Пригожин розвернув колону з військовою технікою. Це стало результатом переговорів між Олександром Лукашенком і Пригожиним, про які знав Путін.

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