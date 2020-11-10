Лерос стверджує, що у штабі "Слуги народу" знають про інцидент.

Народний депутат Гео Лерос опублікував начебто ухвалу суду, в якій йдеться, що дзвінок про мінування Олександрівської лікарні здійснили з телефона Руслана Гончарова – помічника нардепа "Слуги народу" Миколи Тищенка.

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Про це Лерос повідомив у відео на своєму Youtube-каналі.

За словами нардепа, ввечері 8 квітня Тищенко зі своїми друзями і підопічними зібрали "побухати" і з мобільного Руслана Гончарова повідомили про мінування кардіологічного відділення столичної лікарні.

Гончаров – давній друг Тищенка і його помічник.

Також, за словами Лероса, до злочину причетний ще один помічник Тищенка - Дмитро Богдан.

Нардеп стверджує, що у штабі "Слуги народу" знають про інцидент і навіть замінили кандидатуру Гончарова, який був у списку кандидатів партії до міськради Києва. Лерос стверджує, що після скоєного Тищенко з помічниками побігли "замолювати" гріхи до лікарні.

При цьому відповідної ухвали у реєстрі судових рішень немає. Зазвичай, судові ухвали публікують без прізвищ.

Лерос також повідомив, що проти нього "готують чергові провокації". Зокрема, відео, де нардеп Олександр Юрченко скаржиться, що на нього напав Лерос, зняв саме Тищенко.

Сам Микола Тищенко уже відреагував на ці звинувачення. У своєму Telegram-каналі він заявив, що в червні подав на Лероса в суд: "Запам'ятай, за кожен твій фейк доведеться відповідати за законом".

Нагадаємо, ще у квітні до поліції надійшов анонімний дзвінок. Заявник повідомив - у кардіологічному відділенні столичної Олександрівської лікарні закладена вибухівка, нібито 5 кілограмів тротилу, які повинні здетонувати о 3-й ночі. Тоді до лікарні екстрено виїхали вибухотехніки разом із кінологами. І поки ті перевіряли відділення, усіх пацієнтів, серед яких багато на візках і каталках, евакуювали до іншого корпусу.

Зазначимо, на той період в Олександрівській лікарні перебували понад 4 десятки хворих на коронавірус пацієнтів.

В результаті вибухонебезпечних предметів у лікарні не виявили.

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Автор: Вікторія Гордієнко