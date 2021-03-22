За словами Геращенка, екс-президенту "вигідно робити так, щоб було чим гірше, тим краще".

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко переконаний, що в суботніх заворушеннях під будівлею Офісу президента зацікавлений колишній глава держави, нині нардеп Петро Порошенко.

Про це Геращенко заявив у ефірі "Свободи слова" на ICTV.

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"Є людина, якій вигідно робити так, щоб було чим гірше, тим краще. Це та людина, яка вважає, що він несправедливо програв на минулих виборах президента. Він вважає, що потрібно робити чим гірше, тим краще. А ми вважаємо по-іншому: потрібно будувати нову Україну, робити її безпечною, сильною, успішною... У суботу не пролилася жодна крапля крові, не поламалася жодна кістка, не розбита жодна голова. Офіс президента, скло відновимо, його відмиють. Зате здоров'я нічий не втрачено", - сказав він.

За словами Геращенка, провокатори "отримають гідну, жорстку, законну відповідь".

"Я сказав, хто зацікавлений... Це колишній кандидат у президенти, який програв у другому турі. Це моя суб'єктивна точка зору", - резюмував він.

Акція на підтримку Стерненка 20 березня: що відбувалося під ОП

Акція на підтримку Сергія Стерненка на знак протесту проти його ув'язнення розпочалася 20 березня о 19:00 - у день його народження. Учасники скандували: "Зеленський, не мовчи!", а також: "Справедливість Стерненку, справедливість - усім!".

Протестуючий висунули вимоги до президента Володимира Зеленського: відправити у відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, генерального прокурора Ірину Венедіктову, звільнити з-за ґрат Стерненка та Андрія Антоненка, а також ввести санкції проти Андрія Портнова.

Учасники протестів палили фаєри і кидали їх у бік поліцейських. Крім того, вони розмалювали вхідні двері і стіни Офісу президента, а також порозливали червону фарбу. У двох центральних дверях ОП протестувальники розбили скло і кинули туди петарду.

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час акції на підтримку Стерненка біля будівлі ОП й затримала одного з учасників. Після затримання під Печерським управлінням поліції в Києві сталися сутички.

Затриманому повідомили про підозру у хуліганстві з використанням зброї.

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Автор: Іван Бойко