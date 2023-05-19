Також під заборону потрапили ще півтисячі громадян США, включаючи колишнього українського міністра.

Росія "на постійній основі" заборонила в'їзд на свою територію 500 громадянам США, включаючи колишнього президента Барака Обаму та екс-міністра фінансів України Наталію Яресько (2014-16 рр.). Про це йдеться в заяві російського МЗС.

Заборона на в'їзд до Росії 500 американцям вводиться у відповідь на регулярні антиросійські санкції. Відзначається, що до "стоп-аркуша" включені як просто "знакові" фігури, так і діючі і колишні чиновники, сенатори, конгресмени, експерти, які, на думку Москви, причетні до "поширення русофобських установок і фейків". Також в список включені глави компаній, які допомагають Україні зброєю.

Крім того, МЗС РФ вирішив заборонити в'їзд до Росії американським правоохоронцям, які "причетні до переслідувань інакодумців за слідами т.зв. "штурму Капітолію".

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"Вашингтону час давно засвоїти, що жоден ворожий випад проти Росії не залишиться без жорсткої реакції. Принцип невідворотності покарання буде послідовно застосовуватися, чи йдеться про посилення санкційного пресингу або дискримінаційні кроки з метою перешкодити професійній діяльності наших співгромадян", – заявили в МЗС Росії.

Американські санкції проти РФ

Сьогодні стало відомо, що США в рамках нового антиросійського санкційного пакету ввели обмеження відносно 300 компаній, суден і літаків. Також накладено експортні обмеження щодо близько 70 компаній з Росії і третіх країн.

Крім того, в квітні США ввели окремий пакет санкцій проти осіб, причетних до незаконних затримань американських громадян. Цей пакет стосувався як Ірану, так і Росії. Остання нещодавно заарештувала американського журналіста Евана Гершковича.

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