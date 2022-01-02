Речник українського президента уточнив, що це буде телефонна розмова.

Переговори президентів США Джо Байдена та України Володимира Зеленського відбудуться сьогодні, 2 січня, після 22:00 за Києвом.

Про це у Facebook повідомив прес-секретар Зеленського Сергій Никифоров.

"Колеги, вітаю з новорічними святами! Бажаю усім нам лише хороших новин у 2022-му році! Одна з таких - вже зовсім скоро. Президенти Володимир Зеленський та Джо Байден проведуть телефонну розмову сьогодні після 22:00 за Києвом", - наголосив Никифоров.

Основних тем переговорів речник президента не назвав.

Раніше Зеленський анонсував переговори з Байденом. Президент наголосив, що вони відбудуться 2 січня. Він зазначив, що під час розмови лідери держав скоординують свої кроки заради миру в Україні та безпеки у Європі.

Читайте такожПосол розповіла про додаткову допомогу США УкраїніЯк повідомляв УНІАН, 30 грудня президент США Джо Байден під час телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним закликав знизити напруженість у відносинах з Україною і попередив про готовність рішуче відреагувати у разі вторгнення російських військ в Україну.

Дипломати США та Росії 10 січня у Женеві проведуть переговори з питань безпеки з метою обговорення військової діяльності обох країн та зростання напруженості щодо України.

На 12 січня заплановане засідання Ради Росія-НАТО, 13 січня має відбутися багатостороння зустріч у рамках ОБСЄ.

31 грудня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорив з державним секретарем США Ентоні Блінкеном питання, пов’язані з концентрацією російських військ поблизу кордонів України.

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