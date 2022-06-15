Глава держави заявив, що безпекова підтримка Сполучених Штатів є безпрецедентною.

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з президентом США Джозефом Байденом відзначив важливість та вчасність надання Сполученими Штатами додаткового пакета допомоги обсягом 1 мільярд доларів.

Про це повідомили у прес-службі Офісу президента.

"Безпекова підтримка Сполучених Штатів є безпрецедентною. Вона наближає нас до спільної перемоги над російським агресором", – наголосив Зеленський і подякував Байдену за лідерство в мобілізації міжнародної безпекової підтримки України.

Під час розмови Зеленський повідомив про останні події на передовій та поінформував про першочергові потреби Збройних Сил для ефективної протидії російській агресії. Було наголошено на важливості подальшої координації відповідних зусиль у межах формату "Рамштайн".

Співрозмовники обговорили питання важливості подальшої економічної та гуманітарної підтримки України.

"Ми цінуємо також суттєву фінансову та макроекономічну підтримку України з боку Сполучених Штатів. Вона допомагає нам вистояти в цій війні", – зазначив глава держави.

Президент України окремо подякував за рішення виділити 225 млн дол. на гуманітарну допомогу населенню.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 червня, президент США Джо Байден оголосив про виділення Україні чергового пакету військової допомоги на суму 1 мільярд доларів.

Пакет допомоги включає: керовані снаряди для РСЗВ, 18 гаубиць M777 і 36 тис. снарядів до них, дві додаткові протикорабельні системи Harpoon для безпеки на узбережжі, тисячі приладів для захищеного радіозв'язку та приладів нічного бачення та інших оптичних приладів.

Крім того, оголошено про виділення 225 млн дол. на гуманітарну допомогу населенню.

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