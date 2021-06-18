Президент України Володимир Зеленський назвав ще двох російських бізнесменів, проти яких Рада національної безпеки та оборони (РНБО) ввела санкції.
Про підсумки засідання РНБО 18 червня Зеленський написав у своєму Telegram-каналі.
Так, крім Дмитра Фірташа та Павла Фукса, серед тих, хто потрапив під санкції, значаться:
- генеральний директор російської державної корпорації «Ростех» Сергій Чемезов;
- співвласник найбільшої у світі компанії з виробництва титану «ВСМПО-Авісма», російський бізнесмен Михайло Шелков.
Читайте такожВ РНБО запевняють, що невдовзі оприлюднять перелік олігархів і там не буде випадкових людейЗа словами Зеленського, санкції введені за пропозицією Служби безпеки України.
Раніше повідомлялося, що санкції проти російського бізнесмена Павла Фукса пов'язані з попередніми рішеннями РНБО про позбавлення ліцензій 19 компаній, що займаються видобутком корисних копалин.
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