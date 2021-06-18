Санкції ввели за пропозицією СБУ.

Президент України Володимир Зеленський назвав ще двох російських бізнесменів, проти яких Рада національної безпеки та оборони (РНБО) ввела санкції.

Про підсумки засідання РНБО 18 червня Зеленський написав у своєму Telegram-каналі.

Так, крім Дмитра Фірташа та Павла Фукса, серед тих, хто потрапив під санкції, значаться:

генеральний директор російської державної корпорації «Ростех» Сергій Чемезов;

співвласник найбільшої у світі компанії з виробництва титану «ВСМПО-Авісма», російський бізнесмен Михайло Шелков.

Читайте такожВ РНБО запевняють, що невдовзі оприлюднять перелік олігархів і там не буде випадкових людейЗа словами Зеленського, санкції введені за пропозицією Служби безпеки України.

Раніше повідомлялося, що санкції проти російського бізнесмена Павла Фукса пов'язані з попередніми рішеннями РНБО про позбавлення ліцензій 19 компаній, що займаються видобутком корисних копалин.

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Автор: Катерина Шварц