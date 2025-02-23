Президент відреагував на тиск США і Росії щодо проведення президентських виборів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що він готовий залишити свою посаду заради миру в Україні. Він додав, що це можливо в обмін на вступ України до НАТО.

Про це Зеленський сказав на пресконференції, відповідаючи на запитання про тиск США і Росії щодо проведення президентських виборів.

"Якщо мир для України, якщо вам дуже потрібно, щоб я залишив свій пост, то я готовий", - відповів він на запитання журналіста "Чи готовий залишити пост президента, якщо це означатиме мир для України?".

Відео дня

При цьому президент додав, що це можливо в обмін на вступ України до НАТО.

Зеленський наголосив, що фокусується на безпеці України сьогодні, а не за 20 років, і не збираєся "бути у владі десятиріччя". За його словами, саме безпека для України на довгі роки - це є його бажана мрія.

Президент України сказав, що НАТО - це "найдешевний варіант" і сьогодні, попри те, підтримує хтось це питання чи ні, "на столі гарантій безпеки і перемовин" ця тема буде.

За його словами, сьогодні важко спрогнозувати, чим завершаться ці перемовини, але тема буде підійматися. Президент додав, що вона буде обговорюватися з партнерами.

Зеленський підкреслив, що в перемовинах мають брати участь і європейські партнери України, бо наша країна є частиною Європи. Він наголосив, що в перемовинах повинні брати участь США, які багато допомагали Україні. За його словами, там має бути і Росія.

Президент України наголосив, що сходиться з президентом США Дональдом Трампом у необхідності якнайскоріше завершити війну. При цьому підкреслив, що "мир через силу" означає в першу чергу спрямувати свої сили в бік Росії.

"Це і є зміст виразу "мир через силу", - наголосив Зеленський.

Він Підкреслив, що хоче, аби Трамп був на боці України. Зазначає, що Україні потрібні гарантії від США і Європи.

Заява Трампа щодо виборів в Україні

Як повідомляв раніше УНІАН, президент США Дональд Трамп підтримав проведення виборів в Україні, зазначивши, що підтримка президента Зеленського серед українців "впала до 4%".

"Якщо сідати за стіл переговорів, то тут вже український народ вирішить, що вже давно не було виборів. Це не Росія каже Україні, що треба вибори, це об'єктивна ситуація", - заявляв американський президент.

Вас також можуть зацікавити новини: