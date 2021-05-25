Загальне керівництво національним спротивом здійснює президент як Верховний головнокомандувач ЗСУ.

На сайті Верховної Ради опубліковано текст президентського законопроекту про основи національного спротиву (№5557), який врегульовує питання розвитку територіальної оборони, організації руху опору і відповідної підготовки громадян України до нього.

Згідно з документом, національний спротив є складовою всеохоплюючої оборони України, що включає в себе комплекс заходів, які організовуються та здійснюються в мирний час і в особливий період в країні.

Спротив має на меті максимальне залучення громадян до дій, спрямованих на стримування і відсіч агресії та завдання противнику неприйнятних втрат, з огляду на які він буде змушений припинити агресію проти України.

Також законопроект дає визначення таким поняттям: територіальна оборона, рух опору, підготовка громадян до національного спротиву, добровольче формування територіальної громади, зона територіальної оборони та інші терміни.

Крім того, згідно з документом, тероборона складається з військової, цивільної та військово-цивільної складових.

Зокрема, військова складова включає органи військового управління, військові частини Сил територіальної оборони ЗСУ, інші сили і засоби сил безпеки та сил оборони. Цивільна складова - державні органи, органи місцевого самоврядування, добровольчі формування територіальних громад, які залучаються до тероборони. Військово-цивільна складова включає штаби зон (районів).

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У законопроекті передбачено, що ведення руху опору здійснюється з настанням особливого періоду на тимчасово окупованій території України та території, захопленій агресором (противником) під час збройної агресії.

Наголошується, що загальне керівництво національним спротивом здійснює президент України як Верховний головнокомандувач Збройних сил.

Безпосереднє керівництво територіальною обороною здійснюється на всій території України – головнокомандувачем ЗСУ через командувача Сил територіальної оборони ЗСУ.

Також передбачається, що військові частини Сил тероборони утворюються у кожній зоні та районі тероборони і додатково у кожному місті, чисельність населення якого перевищує 900 тис. мешканців, та в кожному адміністративному центрі області.

У разі ухвалення цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, і вводиться в дію з 1 січня 2022 року.

Що було до цього:

25 травня президент Володимир Зеленський подав до ВР проект закону «Про основи національного спротиву» (№ 5557).

Також глава держави зареєстрував законопроект № 5558 щодо збільшення чисельності ЗСУ у зв'язку із прийняттям закону "Про основи національного спротиву", яким пропонує збільшити чисельність Збройних сил на 11 тис. військовослужбовців для Сил територіальної оборони.

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Автор: Костянтин Гончаров