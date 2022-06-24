Він зазначив, що в Україні на шляху до ЄС уже було багато зроблено.

Президент Володимир Зеленський порівняв здобуття Україною статусу кандидата на вступ в Європейський Союз зі сходженням на найвищу вершину світу - Еверест.

Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні до українців.

Він зауважив, що сьогодні в Україні обговорювали історичне рішення саміту ЄС – надання Україні статусу кандидата.

"Я за підсумками цього дня хочу сказати наступне: а давайте хоча б трішки порадіємо? Тихо, скромно, у душі. Але порадіємо за себе, свою любу державу! Давайте відчуємо момент і смак цієї миті. Уявіть, що ми підкорюємо Еверест, досягли передостанньої точки, не озирнулись навкруги, навіть не перевели подих, і говоримо про подальший шлях до вершини, - як важко буде подолати останні 1848 метрів. Вмить ми забули і знецінили власний успіх, а може спершу ми згадаємо, що подолали вже 7 тисяч метрів? Не будемо соромитись говорити про свої досягнення, не будемо народом із короткою пам'яттю і меншовартістю", - наголосив президент.

"Ми кажемо, що Україні надали статус кандидата у ЄС. Давайте говорити: Україна здобула статус кандидата у ЄС. Хіба він впав нам з неба? Хіба ми мало пройшли і зробили? Сьогодні ми акцентуємо увагу на вимогах ЄС. Так, це правда. А хіба це лякає нас? Ні! Бо перед цим ми успішно виконали сотні. Давайте не забудемо про це не для вихваляння, а для віри у те, що ми точно подолаємо цей шлях. Ми здолали 7 тисяч метрів! Тож не зупиняємося, візьмемо свій Еверест", - закликав Зеленський.

Він зазначив, що в Україні на шляху до ЄС уже було багато зроблено, і тому цим треба пишатися.

"І росіян відкинули. І переможемо. Бо саме тоді нас будуть поважати, коли ми будемо поважати себе. Не тішитись, що це ляпас Москві. А пишайтесь, що це оплески Україні. І саме тому хочу бачити нас у єдиній родині. Нехай це надихає вас. Ми заслужили це. Усвідомили це. Усміхніться, будь ласка. І дай нам всім, Боже, спокійної ночі", - додав президент.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

23 червня Європейська рада надала Україні статус кандидата на членство у Європейському Союзі.