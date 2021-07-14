Майже 70% українців вважають, що заради повернення окупованих територій президент України Володимир Зеленський повинен зустрітись з президентом РФ Володимиром Путіним.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор Центру "Соціальний моніторинг" Дмитро Дмитрук, посилаючись на дані проведених моніторингових опитувань населення України.
Опитування проводилось з 29 червня до 9 липня 2021 р.
Результати опитування:
Респондентам ставилось питання: "чи вважаєте ви, що для мирного врегулювання ( тобто для відновлення миру в Україні, повернення Донбасу) Зеленський повинен провести особисту зустріч з Путіним?".
- За варіант «безумовно, так» висловились 32,7% опитаних;
- варіант "скоріше, так" підтримали 34,4% учасників опитування;
- проти зустрічі Зеленського і Путіна висловились 30,3%;
- варіант "не знаю" обрали 2,6% опитаних.
Читайте такожУ Зеленського відреагували на ухвалення Радою законів про судову реформу"Розуміючи впливовість і залежність ситуації від РФ частка людей, які підтримують необхідність прямих переговорів з Путіним є значно більшою ніж тих, хто підтримав переговори з представниками "ЛДНР". Вже тривалий час ми маємо понад 50%, і на даний час майже 70% тих, хто каже, що такі переговори (з Путіним) мають сенс і мають відбуватися", - прокоментував Дмитрук.
На аналогічне питання щодо сенсу зустрічі Зеленського з керівниками самопроголошених Донецької і Луганської "республік" українці відповіли так:
- 49,3% опитаних цю ідею підтримують;
- 41,1% учасників опитування висловились проти;
- 9,6% респондентів своєї позиції з приводу цього питання не висловили.
У дослідженні методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів взяли участь 3 тис. 011 українців віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Стандартне відхилення – не більше 1,9%.
Зустріч Зеленського та Путіна - довідка УНІАН
Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Зеленський запропонував Путіну зустрітися в "будь-якій точці" Донбасу, де йде війна.
Читайте такожСаміт "нормандської четвірки" може відбутись найближчим часом – Єрмак22 квітня Путін заявив про готовність обговорити із Зеленським у Москві двосторонні відносини в будь-який зручний час, але відмовився обговорювати "проблему Донбасу". При цьому він вчергове повторив, що для вирішення "проблеми Донбасу" керівництву України потрібно спілкуватися з підконтрольними Росії бойовиками з "ДНР і "ЛНР", а вже потім з Росією.
26 квітня Зеленський заявив про підготовку до зустрічі з президентом Росії і повідомив, що дав відповідне доручення керівнику ВП Андрію Єрмаку.
24 червня Зеленський заявив, що в питанні його можливої зустрічі з Путіним зараз "м'яч на боці РФ". Також Зеленський зазначив, що Офіс президента України і адміністрація президента РФ вже контактували щодо тем переговорів, терміну і місця двосторонньої зустрічі.
Раніше також стало відомо, що "Байкери Путіна" зібралися в окупований Донецьк розважати терористів.
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