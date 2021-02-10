Трохи відстають від президента Віталій Кличко, Володимир Гройсман та Дмитро Разумков.

Чинний президент Володимир Зеленський очолив рейтинг довіри до політиків України.

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг».

«Рейтинг довіри до політиків очолює Зеленський, якому довіряють 38% опитаних, не довіряють - 58%», - йдеться в результатах.

Водночас меру Києва Віталію Кличку довіряють 34%, не довіряють - 54%, колишньому прем’єр-міністру, лідеру партії «Українська стратегія» Володимиру Гройсману довіряють 32%, не довіряють - 58%.

Голові Верховної Ради України Дмитру Разумкову довіряють 26% і не довіряють - 37%, ще 33% не знають його. Лідеру ВО «Батьківщина» Юлії Тимошенко довіряють 25%, не довіряють - 72%.

Лідеру партії «Опозиційна платформа - За життя» Юрію Бойку довіряють 24%, не довіряють - 56%. Колишньому президенту, лідеру партії «Європейська солідарність» Петру Порошенку довіряють 23%, не довіряють - 74%.

Міністру внутрішніх справ Арсену Авакову довіряють 21%, не довіряють - 66%. Колишньому прем’єр-міністру Арсенію Яценюку довіряють 20%, не довіряють - 74%. Міністру охорони здоров’я Максиму Степанову довіряють 12%, не довіряють - 33% (не знають такого - 51%). Чинному прем’єр-міністру Денису Шмигалю довіряють 12%, не довіряють - 54%, третина не чули про такого.

Як проводилося опитування

Опитування проводилось 6-8 лютого серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера).

На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Похибка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.

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Автор: Костянтин Гончаров