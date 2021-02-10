Чинний президент Володимир Зеленський очолив рейтинг довіри до політиків України.
Про це свідчать передані УНІАН результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг».
«Рейтинг довіри до політиків очолює Зеленський, якому довіряють 38% опитаних, не довіряють - 58%», - йдеться в результатах.
Водночас меру Києва Віталію Кличку довіряють 34%, не довіряють - 54%, колишньому прем’єр-міністру, лідеру партії «Українська стратегія» Володимиру Гройсману довіряють 32%, не довіряють - 58%.
Голові Верховної Ради України Дмитру Разумкову довіряють 26% і не довіряють - 37%, ще 33% не знають його. Лідеру ВО «Батьківщина» Юлії Тимошенко довіряють 25%, не довіряють - 72%.
Лідеру партії «Опозиційна платформа - За життя» Юрію Бойку довіряють 24%, не довіряють - 56%. Колишньому президенту, лідеру партії «Європейська солідарність» Петру Порошенку довіряють 23%, не довіряють - 74%.
Міністру внутрішніх справ Арсену Авакову довіряють 21%, не довіряють - 66%. Колишньому прем’єр-міністру Арсенію Яценюку довіряють 20%, не довіряють - 74%. Міністру охорони здоров’я Максиму Степанову довіряють 12%, не довіряють - 33% (не знають такого - 51%). Чинному прем’єр-міністру Денису Шмигалю довіряють 12%, не довіряють - 54%, третина не чули про такого.
Як проводилося опитування
- Опитування проводилось 6-8 лютого серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.
- Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера).
- На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Похибка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.
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