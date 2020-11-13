Зеленський підписав указ / фото president.gov.ua
Президент Володимир Зеленський призначив Сергія Левченка начальником Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України.
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Відповідний указ президента №499/2020 розміщено на сайті глави держави.
Його датовано 13 листопада.
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