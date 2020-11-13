Зеленський підписав указ / фото president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський призначив Сергія Левченка начальником Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України.

Читайте такожВ Офісі президента прокоментували відставку радника Єрмака

Відповідний указ президента №499/2020 розміщено на сайті глави держави.

Його датовано 13 листопада.

Останні кадрові рішення Зеленського

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Тетяна Поляковська