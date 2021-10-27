Представив новопризначеного голову ОДА громаді області заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

Президент України Володимир Зеленський призначив Геннадія Лагуту головою Херсонської облдержадміністрації.

Відповідний указ №553/2021 опублікований на сайті голови держави.

"Призначити Лагуту Геннадія Миколайовича головою Херсонської обласної державної адміністрації", - йдеться у тексті указу.

Представив новопризначеного голову ОДА громаді області заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко, повідомляє прес-служба ОП.

Він зазначив, що кадрова зміна пов’язана з тим, що попередній голова Херсонської ОДА Сергій Козир балотується в народні депутати на проміжних виборах до Верховної Ради в одномандатному виборчому окрузі.

Геннадій Лагута подякував президентові України за довіру та призначення на надзвичайно відповідальну посаду. Новий очільник облдержадміністрації зауважив, що одним із завдань, яке ставив Володимир Зеленський, є повернення людей в Україну.

Геннадій Лагута: що про нього відомо

Геннадій Лагута народився 1974 року в Бердянську Запорізької області. У 1996-му закінчив Бердянський державний педагогічний інститут, де здобув фах учителя трудового навчання та фізики, а у 2016 році – Міжрегіональну академію управління персоналом за спеціальністю "юрист". Працював на різних посадах у комерційних і державних установах. У грудні 2020-го був обраний заступником голови Херсонської обласної ради.

Автори: Олег Давигора, Антоніна Доломанжи