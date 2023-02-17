Президент підкреслив, що досягнення миру в Україні означає відновлення повної сили міжнародного порядку, заснованого на правилах.

Наступного тижня на майданчику Генеральної асамблеї ООН Україна представить резолюцію щодо всеосяжного, справедливого й сталого миру в нашій державі.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у зверненні до учасників 44-го саміту лідерів країн Карибської співдружності. Він підкреслив, що повернення миру в Україну сприятиме відновленню міжнародного порядку.

"Наступного тижня ми представимо на майданчику Генасамблеї ООН резолюцію щодо всеосяжного, справедливого й сталого миру в Україні, а отже, й відновлення повної сили міжнародного порядку, заснованого на правилах", - зазначив він.

Окрім цього, глава держави нагадав лідерам країн Карибського басейну про українську формулу миру.

"Я представив формулу миру, і ваше лідерство може допомогти її реалізувати. І, звичайно, я запрошую вас усіх відвідати Україну. Мир є цінністю, про яку треба дбати разом!" - наголосив президент України.

Українська формула миру - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2022 року на саміті G20 Володимир Зеленський представив українську формулу досягнення миру та закликав лідерів іноземних держав допомогти Україні реалізувати її.

За словами президента нашої держави, кожен із 10 пунктів формули чітко опрацьований: це радіаційна та ядерна безпека; продовольча безпека; енергетична безпека; звільнення всіх полонених і депортованих; виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку; виведення російських військ і припинення бойових дій; повернення справедливості; протидія екоциду; недопущення ескалації; фіксація закінчення війни.

Україна планує до кінця лютого організувати міжнародний саміт для обговорення формули миру і завершення війни. Організацію Об'єднаних Націй розглядають як майданчик для проведення цього саміту. Говорячи про участь Росії в саміті голова МЗС України Дмитро Кулеба наголосив, що спершу Москва має відповісти за воєнні злочини перед міжнародним судом.

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