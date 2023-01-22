Вирішується питання про обрання підозрюваному чиновнику запобіжного заходу.

На одержанні 400 тис. доларів США хабара затримано заступника міністра розвитку громад.

Про це повідомляє у Telegram Спеціалізована антикорупційна прокуратура. В повідомленні САП не вказано прізвище, але вчора, 21 січня, була інформація про затримання в.о. міністра розвитку громад та територій України Василя Лозинського через розкрадання бюджетних коштів.

"21 січня 2023 року за процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ викрили заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України та інших членів організованої злочинної групи на одержанні 400 тис. доларів США неправомірної вигоди за сприяння в укладанні договорів на закупівлю обладнання та техніки", - сказано в повідомленні.

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В САП зазначають, що попередня правова кваліфікація дій затриманого - ч. 4 ст. 368 (йдеться про хабар в особливо великому розмірі - УНІАН), ч. 5 ст. 191 КК України (йдеться про привласнення, розтрату або заволодіння чужим майном службовою особою, яке було вчинено в особливо великих розмірах або організованою групою - УНІАН).

При цьому зазначають, що затримано ще низку осіб у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання повідомлення про підозру та, відповідно, обрання запобіжного заходу.

"Влітку 2022 року Кабмін виділив 1,68 млрд грн на відновлення об'єктів критичної інфраструктури та забезпечення населення у зимовий період світлом, теплом і водопостачанням. Однак у межах слідства з’ясувалося, що низка посадових осіб центральних та регіональних органів виконавчої влади вирішили привласнити частину державних коштів. Так, перебуваючи у змові з іншими особами, посадовці забезпечили укладання договорів про закупівлі за завищеною вартістю з наперед визначеними суб’єктами підприємницької діяльності. Натомість підприємці мали передати посадовцям за "перемогу" у тендерах 280 млн грн, які становили різницю між реальною та закупною вартістю послуг", - повідомляє САП.

В повідомленні сказано, що під час проведення обшуків в офісі підприємців було виявлено та вилучено 920 тис. грн та 38,7 тис. доларів США.

"Зауважимо, що викриття злочинної організації, до складу якої входив заступник міністра, відбулась завдяки оперативному проникненню детективів до складу організованого злочинного угруповання", - йдеться в повідомленні.

Наразі слідчі дії тривають, встановлюються всі особи, причетні до вчинення цього злочину.

Затримання Лозинського - що повідомлялося

Як повідомляв 21 січня УНІАН, у Міністерстві інфраструктури України у Facebook поінформували, що затриманого правоохоронними органами в.о. міністра розвитку громад та територій Василя Лозинського буде звільнено.

При цьому зазначалося, що стало відомо про затримання Лозинського через розкрадання бюджетних коштів. "Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України надає повне сприяння слідству", - йдеться у повідомленні.

Наголошувалося, що відповідне розпорядження щодо підготовки необхідних документів про звільнення Лозинського вже надано віце-премʼєр-міністром з відновлення України Олександром Кубраковим.

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