Глава Української держави подякував за конкретну підтримку з боку Польщі у зміцненні обороноздатності та стійкості України.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою.

Про це повідомляє сайт глави держави.

Глава Української держави подякував за конкретну підтримку з боку Польщі у зміцненні обороноздатності та стійкості України.

Володимир Зеленський наголосив на важливій ролі польського головування в ОБСЄ з погляду забезпечення мирного врегулювання на Донбасі та регіональної безпеки у Європі.

Сторони обговорили подальшу співпрацю в межах нового регіонального формату Україна–Польща–Велика Британія.

Співрозмовники також приділили увагу шляхам реалізації основних зовнішньополітичних пріоритетів нашої держави – курсу на вступ до Європейського Союзу та НАТО.

Лідери України й Польщі позитивно відзначили досягнення домовленостей щодо дозволів на здійснення міжнародних вантажних перевезень.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого Рада міністрів Республіки Польща прийняла постанову про безоплатну передачу Збройним силам України компонентів військового майна із засобів польських Збройних сил. Транспортування військової техніки в Україну підготує інспекція забезпечення ЗС. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

1 лютого прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на спільному брифінгу з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем у Києві заявив, що Польща готова надати Україні кілька десятків тисяч снарядів, артилерійські боєприпаси, зенітно-ракетні комплекси, дрони та озброєння іншого виду. Але про те, коли конкретно це відбудеться, він не повідомив.