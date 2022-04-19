Якщо Україна прямо зараз отримає те, що у деяких партнерів заплановане для передачі найближчими тижнями, це дозволить врятувати життя тисяч людей.

Будь-яке зволікання з допомогою Україні призводить до того, що окупанти отримують можливість вбити більше українців.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у відеозверненні.

"Зараз на території нашої держави та у прикордонних районах РФ зосереджена практично вся боєздатна частина армії окупантів. Вони зігнали проти України майже всіх і майже все, що здатне з нами воювати. Тому у цьому протистоянні, у цій обороні ми перед очами усього світу реально виступаємо проти армії, яку вважали другою або третьою за потужністю. І те, як міцно тримаються наші Збройні сили, як сміливо захищається увесь наш народ, демонструє, що все ж таки в глобальних рейтингах українська армія вже давно заслуговує бути вище російської", - наголосив він.

Президент зазначив, що якби Україна отримала доступ до всієї тієї зброї, якої потребує, яка є у партнерів, і яка співставна зі зброєю, яку використовує РФ, то уже б завершила цю війну.

"Ми б уже повернули мир і звільнили нашу територію від окупантів, бо перевага українських військових у тактиці та у мудрості цілком очевидна", - підкреслив він.

Глава держави зауважив, що під час кожного контакту з лідерами інших держав та в усіх зверненнях й інтерв'ю наголошує, що "це несправедливо, що Україна і досі змушена просити про те, що у партнерів роками зберігається на складах".

"Якщо вони мають зброю, яка потрібна Україні тут і зараз, якщо вони мають боєприпаси, які необхідні нам, то це їхній, у першу чергу, моральний обов'язок - допомогти захистити свободу, допомогти врятувати життя тисяч українців", - сказав Зеленський.

Він уточнив, що якби Україна отримала у перший тиждень війни те, що отримує зараз, користь для України та для свободи в Європі була б більшою.

"І якщо ми отримаємо прямо зараз те, що у деяких партнерів заплановане для передачі Україні найближчими тижнями, це дозволить врятувати життя тисяч людей. Сподіваюся, партнери почують цю тезу і зрозуміють нарешті, що кожен день має значення. Будь-яке зволікання з допомогою Україні призводить до того, що окупанти отримують можливість вбити більше українців", - наголосив президент.

Нагадаємо, станом на 19 квітня в Україні ліквідували близько 20 800 окупантів.

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