Але поки прямого контакту між президентами не було.

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що тільки після прямих переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним можна буде покласти край війні.

Про це йшлося в його інтерв'ю Bild.

Так, відповідаючи на питання про те, що він би відповів на вимогу прийняти незалежність Донбасу і визнати, що Крим - російський заради миру, Зеленський заявив: "Питання тут не в тому, що я можу дати".

Війну можна припинити тільки після прямого діалогу з президентом РФ на основі взаємного компромісу, впевнений Зеленський.

"У кожних переговорах моєю метою є закінчення війни з Росією. І я також готовий зробити певні кроки. Можна йти на компроміси, але вони не повинні бути зрадою моєї країни. І інша сторона теж повинна бути готова йти на компроміси, тому вони і називаються компромісами. Тільки так ми можемо вийти з цієї ситуації. Ми поки не можемо говорити про деталі. У нас ще не було прямого контакту між президентами. Тільки після прямих переговорів між двома президентами ми зможемо покласти край цій війні", - сказав він.

Прямі переговори Путіна з Зеленським: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 3 березня Зеленський закликав Путіна піти з української землі або сісти з ним за стіл переговорів. "Ми не нападаємо на Росію, ми не в НАТО, у нас немає ядерної зброї. Що я повинен сказати, що повинен дати, кому я повинен щось дати?... Що віддати, Господи? Що ти хочеш від нас? Піди з нашої землі. Не хочеш зараз піти - сядь зі мною за стіл переговорів. Я вільний", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що сідати за стіл переговорів з ним потрібно не так, як Путін це робить з іншими лідерами - на відстані в 30 метрів. "Я ж сусід, мене не треба на 30 метрів тримати. Я не кусаюсь. Я нормальний мужик. Сядь зі мною, поговори. Чого ти боїшся? Ми нікому не погрожуємо. Ми не терористи. Ми не захоплюємо банки і не захоплюємо чужі землі", - заявив глава держави.

7 березня глава МЗС України Дмитро Кулеба, коментуючи прямі переговори Зеленського і Путіна, зазначив: "Наш президент нічого не боїться, зокрема прямої зустрічі з Путіним. Якщо Путін теж не боїться, нехай приходить на зустріч, нехай сідають і говорять".

Зеленський говорив, що під час особистої зустрічі з Путіним закликав би його припинити війну.

9 березня стало відомо, що Україна звернулася до канцлера Німеччини Олафа Шольца з проханням допомогти в організації зустрічі президента України Володимира Зеленського і президента РФ Володимира Путіна.